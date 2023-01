– Lokkes med monsterlønn

Cristiano Ronaldos klubbytte til Al Nassr har gjort portugiseren til verdens best betalte fotballspiller med en ukelønn på 2,2 milliarder kroner i året.

Det tallet kan bli slått av en annen klubb i samme land og en annen spiller.

Al-Nassrs rival Al-Hilal sies å ha rettet blikket mot den ferske verdensmesteren Lionel Messi, ifølge spanske Mundo Deportivo.

Avisen skriver at de ønsker å lokke argentineren med et tilbud som vil gi ham hele 300 millioner euro i året. Det tilsvarer om lag 2,96 milliarder norske kroner.

Manchester United skal ha rettet blikket mot Benfica-spissen og VM-sensasjonen Goncalo Ramos, ifølge ryktebørsen til Sky Sports News. Det er imidlertid foreløpig uklart hva overgangssummen for den 21 år gamle angriperen vil ligge på. Ramos storspilte for Portugal under VM i Qatar og scoret blant annet hat trick da Sveits ble slått 6-1 i åttendelsfinalen.

Benfica fullførte onsdag overgangen for Rosenborgs Casper Tengstedt for en totalsum på omlag 120 millioner kroner, og dansken kan være angriperen den portugisiske klubben ser for seg skal erstatte Ramos. I tillegg kunne TV 2 nylig avsløre at Benfica reiste til København denne uken for å forhandle om de siste detaljene rundt kjøpet av den norske U21-landslagsspilleren Andreas Schjelderup (18) fra Nordsjælland for over 150 millioner kroner.

Manchester United og Chelsea vurderer begge bud på Southamptons og Englands høyreback Kyle Walker-Peters, hevder Talksport.

AZ's suksessvenske Jesper Karlsson rapporteres være på vei til italienske Fiorentina for 220 millioner kroner i overgangssum. Nylig skrev De Telegraaf at kantspilleren kunne erstatte Cody Gakpo, som nylig gikk til Liverpool, i PSV Eindhoven. Men nå melder overgangsjournalisten Nicolo Schira at Fiorentina vil kapre svensken. Fiorentina ligger på en niendeplass i Serie A.

Spissveteranen Pierre-Emerick Aubameyang skal ha gitt beskjed om at han ønsker å forlate Chelsea og returnere til sin tidligere klubb Barcelona. Det slår den spanske avisen AS fast.

Barcelona-legenden Sergio Busquets, som har spilt tredje mest kamper i klubbens historie, er på utgående kontrakt og kan forlate Camp Nou i sommer. Barcelonas president Joan Laporta har tidligere bekreftet at klubber i amerikanske MLS vil hente 34-åringen. Men nå kommer ny rykter om veteranens fremtid. ESPN melder at saudi-arabiske Al-Nassr, som nylig hentet Cristiano Ronaldo, vil hente Busquets og frister med en årslønn på 13 millioner euro, eller rundt 135 millioner norsk kroner.

Arsenal skal ha fått en ny mulighet til å signere Barcelonas angriper Raphinha, etter å ha mislyktes i jakten under sommerens overgangsvindu i fjor, ifølge Sky Sports News' ryktespalte.

West Ham skal være i sluttforhandlinger med den franske klubben Amiens om å signere den senegalesiske, 22 år gamle backen Formose Mendy. Det skriver The Athletic.

Tottenham har bestemt at de ikke vil benytte seg av en klausul i kontrakten til angriperen Lucas Moura. 30-åringen vil dermed ikke bli værende i Tottenham etter sesongen, skriver The Telegraph.

Aston Villa har fått et bud avvist fra Marseille på midtbaneprofilen Matteo Guendouzi. Det hevderThe Daily Mail. Den franske 23-åringen spilte under nåværende Villa-manager Unai Emery i Arsenal. at Arsenal.

Atletico Madrid ønsker å kjøpe Leicesters tyrkiske landslagsspiller Caglar Soyuncu, skriver Matteo Morretto på Twitter.

Ankomsten til Joao Felix fra Atletico Madrid stopper ikke Chelsea fra å fortsette jakten på Borussia Mönchengladbachs 25 år gamle franske angriper Marcus Thuram. Det skriver Fabrizio Romano på Twitter.