Lokkes bort: – De føler på resignasjon

TIL PL: Alex Moreno (t.v) og Arnaut Danjuma har begge flyttet fra til LaLiga for å spille i Premier League. Foto: JOSE JORDAN

Siden sommeren har lista over spillere som har byttet ut LaLiga med Premier League blitt ganske så lang. Viktige spillere for spanske topplag har enten blitt solgt eller lånt ut til Premier League-klubber - som er langt unna topplassene.

Atlético Madrid, for eksempel, har sendt flere spillere til Premier League. João Felix til Chelsea er én ting, men salget av Matheus Cunha til Wolverhampton og lånet av Renan Lodi til Nottingham Forest vekker oppsikt.

Hva med Felipe, som også kan bytte ut Atlético med Forest før overgangsvinduet stenges?

Bare sjekk alle overgangene fra Spania til England siden sommeren:

Fra spansk fotball til Premier League siden sommeren 2022 Oppgitt i euro Felipe: 2,6 millioner(Atlético - Nottingham Forest) Arnaut Danjuma: lån (Villarreal - Tottenham) Álex Moreno : 13,5 millioner (Betis-Aston Villa) Joao Félix : 10 millioner på lån (Atlético-Chelsea) Matheus Cunha : 40 millioner på slutten av sesongen (Atlético-Wolves) Diego Carlos : 33 millioner (Sevilla-Aston Villa) Philipe Coutinho : 20 millioner (Barcelona-Aston Villa) Augustinsson : 4,5 millioner hvis han gjennomfører kjøpsopsjonen (Sevilla-Aston Villa) Pedro Neto : Gratis (Barcelona-Bournemouth) Pervis Estupiñán : 18+5 millioner i variabler (Villarreal-Brighton) Pierre-Emerick Aubameyang : 12 millioner (Barcelona-Chelsea) Matt Miazga: 2 millioner (Alavés-Chelsea) Joel Robles : 1,2 millioner (Betis-Leeds) Mateus Bogusz : 1 million (Ibiza-Leeds) Hélder Costa : 3,5 millioner (Valencia-Leeds) Kiko Casilla : En halv million (Elche-Leeds) Casemiro : 70+15 millioner (Real Madrid-United) Alexander Isak : 70 millioner (Real Sociedad-Newcastle) Renan Lodi : Lån med kjøpsopsjon på 30 millioner (Atlético-Forest) Clement Lenglet : Lån (Barcelona-Tottenham) Gonçalo Guedes : 30 millioner (Valencia-Wolves) PS: Penger oppgitt i Euro. Kilde: Marca

Penger forfører

Den Barcelona-baserte journalisten Rik Sharma følger spansk fotball tett og arbeider blant annet for nyhetsbyrået AFP og avisen Sport. Han peker på flere faktorer som gjør at dette nærmest har blitt en trend.

– Mye handler selvfølgelig om penger. Det dreier seg stort sett om å tjene bra, samtidig som det er et nytt eventyr i karrieren, selv om de vet at det kanskje bare varer én sesong eller to, sier han.

– Det er som et tog de føler de må hoppe på, ellers kan det være at de ikke får sjansen igjen.

Ifølge Sky Sports har Premier League-klubbene brukt omtrent vanvittige 8,5 milliarder kroner så langt i januar. Til sammenligning er pengebruken langt mer beskjeden i LaLiga; Rundt 350 millioner kroner, ifølge Transfermarkt.

FØLGER LALIGA TETT: Rik Sharma. Foto: Privat

Det er nesten mer naturlig å sammenligne LaLiga med Eliteserien, hvor det ifølge nettsiden er brukt nesten 100 millioner kroner i skrivende stund.

Samtidig har LaLiga en mye strengere reguleringer på spillerregistreringer. Det er ikke like fritt frem for å kjøpe hvem som helst for store summer.

I strupen på Premier League

LaLiga-president Javier Tebas gikk tidligere i januar hardt ut mot Premier League, og mente at den voldsomme pengebruken ikke var bærekraftig.

– Det er blitt til en turnering der alle klubber taper penger, uttalte han ifølge The Guardian.

Han klarte ikke å dy seg når det gjaldt innkjøpet av LaLiga-profiler.

– Vi kan konkurrere mot Premier League uten problem. Det bekymrer meg ikke at 15. plassen henter en spansk spiller. Jeg er bekymret for at de taper penger når de signerer dem, fordi vi tillater ikke klubbene våre det.

Sharma i Spania har et inntrykk av at det tidvis er frustrerende.

– De føler på både resignasjon og forståelse. De skjønner at spillerne lar seg friste av lønnen i England, samt at de selv kan få gode penger for spillerne - over deres egentlige verdi på grunn av inflasjonen i Premier League.

