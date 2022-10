Liverpool-stjernen slår tilbake: – Jeg bryr meg ikke

Trent Alexander-Arnold har hatt en trøblete sesongstart, og i landslagspausen ble han også vraket fra Englands kamptropper i Nations League.

Kritikken har haglet, men i Champions League-oppgjøret mot Rangers svarte Liverpool-backen med en skikkelig frisparkperle.

Til TV 2 åpner Alexander-Arnold opp om hvordan den siste tiden har vært, og hvordan han håndterer negative kommentarer.

– For å være ærlig, så fokuserer jeg bare på å tenke positivt. Jeg vet hva mine kvaliteter er, jeg vet hva jeg kan og jeg vet hva jeg må bli bedre på, sier han, og legger til:

Se Alexander-Arnolds frisparkperle:

– Jeg kan påvirke kamper og vinne kamper for laget. Det handler bare om at jeg leverer så godt jeg kan.

– Min verste kritiker

23-åringen innrømmer at han har fått med seg de negative skriveriene. De bryr han seg tilsynelatende lite om.

– Jeg er min største kritiker. Min verste kritiker til og med. Jeg er aldri fornøyd, og vil bli bedre, understreker backen.

– Så lenge jeg er fornøyd med egen innsats, så er det alt som betyr noe. Om jeg går av banen og kan være stolt over egen innsats, så er jeg glad, uansett hva folk skriver om meg.

Går viralt – av helt feil grunn

Klopp: – Betydde mye

Liverpool-manager Jürgen Klopp ga Alexander-Arnold en god klem da han ble byttet ut tirsdag kveld.

– Hva betydde det for deg?

– Mye, sier Klopp til TV 2.

– Vi fortjener all kritikk vi får for øyeblikket. Det er ikke slik at vi tenker «hold kjeft» om de som snakker om oss. Vi vet at vi ikke har levert som vi skal.

– Det samme gjelder Trent, så det er veldig fint at han scorer det målet, som minner oss på hvor god høyrefoten hans er.

ROS: – Han forsvarte seg på et veldig høyt nivå, sier Jürgen Klopp til TV 2 om Trent Alexander-Arnold. Foto: PHIL NOBLE

Også Alexander-Arnold synes det var stort å bli hyllet av fansen da han ble tatt av banen.

– Det var spesielt. Alle hjemmekamper er spesielle for meg, foran disse supporterne på europeiske kvelder. Det var veldig spesielt.

Slik bruker han sosiale medier

Særlig på sosiale medier har det vært mye negativt rettet mot Alexander-Arnold.

Liverpool-spilleren sier imidlertid at han ikke aktivt unngår sosiale medier. Snarere lærer han av det.

– Jeg skrur det ikke av. I disse tider, så har folk plattformene til å si og mene det de vil. Noen bruker det klokt, noen bruke det uklokt. Sånn er det, mener Liverpools nummer 66, og tilføyer:

– Jeg leser noe, og noe leser jeg ikke. Jeg prøver å lære fra det. Om folk sier noe jeg kan lære av... Men om folk bare kommer med kritikk og ikke noe jeg kan ta nytte av, så bryr jeg meg ikke.

– For meg er det eneste som betyr noe å vinne kamper. Jeg bryr meg ikke så mye om hva folk synes om meg.