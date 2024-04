Liverpool-sjokk: – Den verste kampen under Klopp

Liverpool - Atalanta 0-3

Liverpool er i kjempetrøbbel i Europaligaen.

Atalanta, som ligger på sjetteplass i Serie A, tok seg overraskende 3-0-seier i den første kvartfinalen på Anfield torsdag kveld.

– Dette er den verste kampen jeg har sett under Jürgen Klopp i Liverpool. Så dårlig har det vært, sier tidligere Liverpool-back Stephen Warnock på BBC.



SJOKKERT: Liverpool-manager Jürgen Klopp. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

Returkampen spilles i Bergamo torsdag neste uke.



– Forferdelig resultat og prestasjon av Liverpool. Den eneste trøsten får være at Liverpool bør kjøre andrelaget i returkampen og gi alt i ligaen, skriver tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher på X.



– Kan vi vinne i Bergamo hvis vi spiller bra? Ja, trolig. Kan vi vinne 3-0? Jeg aner ikke, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til TNT Sports.

SKUFFELSE: Joe Gomez, Dominik Szoboszlai og Ibrahima Konaté gikk på en kjempesmell mot Atalanta. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Liverpool-kaptein Virgil van Dijk vil ikke gi opp avansement.

– Hvis du ikke tror på det, er det ikke noe poeng i å reise til Italia. Vi har gjort det veldig vanskelig for oss selv med 0-3, men vi kan slå tilbake ved å vinne helgens kamp (mot Crystal Palace), sier van Dijk til TNT Sports.

Liverpool mistet tabelltoppen i Premier League forrige helg etter å ha sløst med sjansene og spilt 2-2 mot Manchester United borte på Old Trafford.

Torsdagens smell er Liverpools første hjemmetap siden 21. februar 2023.

– Du vet aldri med Liverpool. Hvis du slipper deg ned én prosent, risikerer du å tape. Neste uke er det en ny kamp som starter på 0-0. Jeg håper at vi spiller som i dag, sier Atalantas tomålsscorer Gianluca Scamacca til Viaplay.

GIKK PÅ TRYNET: Luis Díaz ble byttet inn i andre omgang, men klarte ikke å hindre at Liverpool tapte mot Atalanta. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

– Stygg feil



Kampen bølget frem og tilbake med sjanser til begge lag i åpningen av kampen. Harvey Elliott hadde et skudd som gikk i både tverrligger og stolpe, men det var Atalanta som kunne juble for mål i første omgang.

Sju minutter før pause kunne Gianluca Scamacca sette inn 1-0 bak en svak Caoimhín Kelleher i Liverpool-målet.

– Det er en stygg feil, kommenterte Warnock på BBC.



Liverpool-manager Jürgen Klopp tok grep med tre bytter i pausen. Kostas Tsimikas, Curtis Jones og Harvey Elliott ble tatt av og erstattet med Andy Robertson, Dominik Szoboszlai og Mohamed Salah.

Salah-annullering

Liverpool var bedre i starten av andre omgang etter Klopps trippelbytte, men Atalanta skulle ryste Anfield igjen. Etter 60 minutters spill kunne Scamacca doble italienernes ledelse med en god avslutning.

Mohamed Salah trodde et øyeblikk at han hadde redusert til 1-2 etter å ha satt ballen i mål, men egypteren ble avvinket for offside.

3-0: Mario Pasalic og Atalanta-spillerne feirer kveldens tredje mål foran Atalanta-fansen på Anfield. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Sju minutter før full tid gjorde Mario Pasalic utgangspunktet enda bedre for Atalanta før returkampen i Bergamo da han satte inn 3-0.

– Dette er en av de beste prestasjonene jeg har sett på Anfield. Det var enormt imponerende. Å komme hit og spille som de gjorde, er enestående, sier tidligere Liverpool-spiller Stephen Warnock på BBC.