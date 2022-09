Liverpool reddet på tampen: – En usannsynlig matchvinner

Liverpool - Ajax 2-1

Se 2-1-målet i videovinduet øverst!

Liverpool var på vei mot en ny nedtur i Champions League mot Ajax, men i det 89. spilleminutt stanget Joël Matip inn et hjørnespark til 2-1.

– En usannsynlig matchvinner, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Jeg hadde noen sjanser før, og jeg er glad jeg klarte å score på den. Da jeg så den var inne, slapp jeg følelsene løs, sier Matip.

Liverpool skapte en haug av målsjanser etter Ajax' redusering til 1-1, men det var Matips hodestøt som måtte til for å sikre seieren for Liverpool, som gikk på et ydmykende 1-4-tap mot Napoli forrige uke.

– Et sånt resultat – en sen seier – kan være et vendepunkt i en vanskelig sesonginnledning, sa Alsaker da sluttsignalet gikk.

– Salah er tilbake!

Mål: Salah (LIV) 1-0 (17)

Liverpool styrte kampen fra start, og i 17. spilleminutt ble det jubel blant hjemmefansen på Anfield. Luis Díaz headet et langt oppspill fra Alisson Becker ned til Diogo Jota, som spilte gjennom Mohamed Salah. Egypteren gjorde ingen feil alene med målvakt Remko Pasveer.

– Han er tilbake! Den smakte godt for utskjelte Salah. Det er det første målet hans i Champions League siden han scoret mot Inter i februar. Han har gått sju kamper uten nettkjenning i denne turneringen. Det er uvant kost for en storscorer av Salahs kaliber, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Ser ekstremt dumt ut

Luis Díaz var nær ved å doble ledelsen like etter, men han skjøt like utenfor. Det samme var Diogo Jota da han prøvde lykken fra distanse.

I stedet var det Ajax som kunne juble neste gang etter 27 minutters spill. Amsterdam-klubben kom seg gjennom på Liverpools høyreside, og ballen havnet inne i feltet hos Mohammed Kudus. Ghaneseren hamret ballen i tverrliggeren og inn bak Alisson Becker.

– Trent Alexander-Arnold står og ser på at løpet går. Han slipper løpet bak seg. Det er slett forsvarsarbeid. Da må Joël Matip ut, og da blir det én (Virgil van Dijk) mot to inne, kommenterte TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

Matip reddet Liverpool

Mål: Kudus (AJA) 1-1 (27)

Alexander-Arnold var nær ved å sende av gårde en suser til 2-1 like etter kalddusjen fra Kudus, men ballen gikk like over. Høyrebacken fikk en stor dobbelsjanse få minutter før pause, men han ble stoppet av Ajax-målvakt Pasveer. Dermed sto det 1-1 på Anfield midtveis.

Liverpool presset på for 2-1-scoringen i begynnelsen av andre omgang, men uten at rødtrøyene klarte å finne veien til nettmaskene. Midtveis i andre omgang ble Roberto Firmino og Darwin Núñez kastet inn av Jürgen Klopp, mens Diogo Jota og Harvey Elliott gikk av banen.

Ajax ble presset lave, men nederlenderne skapte et par farligheter på overganger.

Norske Antonio Nusa (17) scoret i Champions League-debuten

Liverpool fikk et par gode muligheter ved Núñez i sluttminuttene, men uruguayaneren hadde ikke marginene med seg. Det hadde heller ikke Mohamed Salah, som hadde en avslutning i stolpen.

Liverpool skulle imidlertid juble til slutt, men det måtte en midtstopper og et hjørnespark til. Joël Matip kom opp og stanget inn Liverpools scoring til 2-1 i 89. spilleminutt.