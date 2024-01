– Liverpool, PSG og Man. City i heftig dragkamp

Se Fotballryktene-sending med TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller på tv2.no og TV 2 Play klokken 11.30!

ESPN skriver at Bayern München har gitt opp å hente Newcastles Kieran Trippier i januar. Den tyske giganten har lagt inn to bud, men begge er avslått. Bayern forsøker nå å hente PSGs Nordi Mukiele.

Det ligger an til en heftig dragkamp om å sikre seg signaturen til Joshua Kimmich. Den anvendelige spilleren skal være misfornøyd med tilværelsen Bayern München. Ifølge Bild viser Liverpool interesse for 28-åringen. I tillegg er Manchester City og PSG lystne på Kimmich. Han har kontrakt i Bayern ut juni 2025.

Arsenal jakter på stortalentet Xavi Simons, skal man tro Football Transfers. 20-åringen er på lån hos RB Leipzig denne sesongen. Også Wolverhamptons Pedro Neto er av interesse for The Gunners.

Samme kilde skriver at Evertons Amadou Onana kan være på vei bort. The Toffees har satt en prislapp på over 700 millioner kroner for belgieren, som er ønsket av Newcastle.

Kristoffer Ajer nærmer seg ny lagkompis i Brentford. The Athletic skriver at The Bees er enig med Elfsborg om en overgang for den islandske målvakten Hákon Rafn Valdimarsson. 22-åringen koster over 30 millioner kroner.