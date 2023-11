Liverpool fikk Dønnum-sjokk: – Syk opplevelse

TOULOUSE-SJOKK: Aron Dønnum jubler for 1-0-scoringen mot Liverpool. Foto: Stephane Mahe / Reuters / NTB

Toulouse - Liverpool 3-2

Liverpool gikk på trynet med 2-3 mot Aron Dønnum og Toulouse i Europaligaen torsdag kveld.

– Det var en syk opplevelse. Hele denne kampen og å vinne mot Liverpool er det største jeg har opplevd, sier Dønnum til TV 2 etter kampen.



Ti minutter før pause rappet den tidligere Vålerenga-spilleren ballen fra Kostas Tsimikas, satte fart og skjøt inn 1-0 via Jarell Quansah bak en utspilt Caoimhín Kelleher.

– Det var veldig gøy å score. Dette er en historisk seier. Laget gjør en helt enorm prestasjon, sier Dønnum til TV 2.

STORSPILTE: Aron Dønnum stjal ballen fra Kostas Tsimikas. Foto: Thibault Camus / ATP / NTB

Tsimikas, som slet mot Dønnum og Toulouse i hele første omgang, ble byttet ut i pausen som én av tre Liverpool-spillere, men vertene gikk fortsatt respektløst til verk i andre omgang.

Få minutter etter pause skjøt Gabriel Suazo like utenfor Liverpool-målet, før Thijs Dallinga satte en ball i mål like etter, men scoringen ble annullert for frispark til Joël Matip i forkant.

I 52. spilleminutt gjorde Thijs Dallinga ingen feil. Nederlenderen ble spilt opp i 16-meteren, leverte et nydelig førstetouch og hamret ballen ned i hjørnet til Kelleher i Liverpool-målet.

Etter 65 minutters spill hadde Dønnum en ny ball i nettet, men så kom offsideflagget. Dønnum kombinerte med en offsideplassert Dallinga før han satte inn det som kunne vært 3-0.

REDUSERING: Mohamed Salah ser Cristian Cásseres Jr. sette ballen i eget mål for Toulouse til 1-2 mot Liverpool. Foto: Stephane Mahe / Reuters / NTB

Liverpool reduserte til 1-2 med et kvarter igjen å spille da Cristian Cásseres Jr. satte ballen i eget mål på klønete vis, men kun to minutter senere var Toulouse tilbake i tomålsledelse. Frank Magri hamret ballen inn fra skrått hold til 3-1 for franskmennene.

– Hvordan forklarer du dette? Du vinner 5-1 så komfortabelt, og to uker senere ligger du under 1-3 mot det samme laget, sa tidligere Liverpool- og Real Madrid-spiller Steve McManaman på BBC.



Liverpool og Diogo Jota reduserte igjen på tampen, før Jarell Quansah trodde han fikset utligningen. Men en hands fra Alexis Mac Allister gjorde at VAR stoppet scoringen, og Toulouse vant 3-2.

– Til tross for stor misnøye og frustrasjon fra Liverpools supportere og spillere, er det en riktig avgjørelse, sa Joe Cole hos BBC.

Den franske klubben ligger på 14. plass av 18 lag i Ligue 1.