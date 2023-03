Liverpool-fansen får refundert finalebillettene

KOM SEG IKKE INN: Mange Liverpool-fans ble stående utenfor Stade de France, under finalen i Champions League i fjor. Nå har Uefa offentliggjort at supporterne vil motta refusjon for billettene. Foto: Adam Davy

«Refusjon vil bli tilgjengelig for fans som hadde billetter i seksjonene A, B, C, X OG Y. I tillegg vil alle som ikke kom seg inn på stadion før klokken 21, eller ikke kom seg inn i det hele tatt, være kvalifiserte for refusjon.»

Det annonserer Den europeiske fotballunionen i et skriv, som kommer litt over ni måneder etter å ha uttalt at flere Liverpool-fans hadde kjøpt falske billetter, som ikke fungerte.

Generalsektretær i Uefa, Theodore Theodoris mener ordningen er en god løsning.

– Vi har tatt hensyn mange syn som er kommet til uttrykk offentlig og privat, og vi mener vi har laget en ordning som er omfattende og rettferdig, sier han til forbundets hjemmesider.

Uefa har også etter egen granskning kommet frem i en rapport at de selv bærer på mye av tilstandene, som oppsto i forbindelse med CL-finalen, i mai 2022, ifølge engelske The Guardian.

Det var kaostilstander utenfor stadion på finale-dagen. Tusenvis av Liverpool-fans sto og ventet på å komme seg inn på kampen mot Real Madrid.

Etter hvert ble mengden så stor at det franske politiet valgte å bruke tåregass på flere mennesker. TV 2-reporter Arilas Berg Ould-Saada var en av mange som ble utsatt for tåregassen.

TV 2s reporter midt i kaoset

Kampen ble utsatt i 36 minutter som følge av det som skjedde utenfor.

Merseyside-politiet tok til Twitter, etter finalen, for å understreke at Liverpool-fansen ikke gjorde noe galt.

«Som på alle kamper i Europa var vi til stede i Frankrike for å observere og gi råd sammen med lokalt politi. Våre rapporter sier at den store majoriteten av fansen oppførte seg eksemplarisk ved å komme tidlig til stadion og stille seg i kø, som de fikk beskjed om»

CHAMPIONS LEAGUE | We have issued the following statement following last night's Champions League Final: pic.twitter.com/1941jltZQ9 — Merseyside Police (@MerseyPolice) May 29, 2022

Den franske sportsministeren har, ifølge Liverpool.no, i tillegg invitert Liverpool-fansen på rugby-VM i Frankrike, som unnskyldning på det som skjedde.