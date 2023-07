Liverpool bekrefter storkjøp

Jürgen Klopp og co. graver dypt i lommeboken for å sikre seg «den nye Puskas». 800-millionersmannen har et tett forhold til Erling Braut Haaland.

Den offensive midtbanespilleren Dominik Szoboszlai er klar for Liverpool. Det bekrefter Merseyside-klubben i sine kanaler.

STORKJØP: – For meg var det perfekt å ta neste steg til en klubb som denne. Fansen, stadion og alt er skikkelig bra, sier Dominik Szoboszlai i forbindelse med presentasjonen. Foto: Liverpoolfc.com.

Ifølge flere medier har de røde innfridd utkjøpsklausulen i ungarerens kontrakt. I så fall betaler de om lag 820 millioner kroner til RB Leipzig.

22-åringen er kaptein for det ungarske landslaget, og er i hjemlandet blitt sammenlignet med deres største fotballegende – Ferenc Puskas, mannen prisen for årets mål i verden er kalt opp etter.

CUPMESTER: Her feirer Dominik Szoboszlai mål i den tyske cupfinalen mot Eintracht Frankfurt 3. juni. Foto: ODD ANDERSEN

– Det er en ære for meg. Som liten var Ferenc Puskas idolet mitt. Men jeg vil ikke være «den nye Puskas», men heller Dominik Szoboszlai og bli et forbilde for ungarske barn selv, har han tidligere uttalt.

Haaland-vennskap

Szoboszlai spilte med Erling Braut Haaland i Red Bull Salzburg.

Ungareren har tidligere snakket varmt om relasjonen til superspissen fra Jæren ved flere anledninger.

Sist da han scoret 3-1-målet mot Bayern München i nest siste Bundesliga-runde. Da etterlignet han attpåtil en av Haalands feiringer, skriver ligaen på sine nettsider.

– Han er en av mine beste venner. Vi snakket sammen på telefon før kampen, og han sa bare til meg at jeg måtte gjøre mitt beste, fortalte Szoboszlai etter kampen.

Leipzig-seieren bidro til at Borussia Dortmund, Haalands gamleklubb, var i førersetet om Bundesliga-tittelen før siste runde.

Ved en annen anledning har han fortalt at han og Haaland besøkte hverandre ved ledige stunder mens begge spilte i den tyske ligaen.

GJENSYN: Dominik Szoboszlai og Erling Braut Haaland får gode muligheter til å besøke hverandre fremover. Fra Liverpool til Manchester kan man komme seg på en liten time. Foto: JASON CAIRNDUFF

Beskjed i England: – Forteller ikke hele historien

Ungareren ble hentet til RB Leipzig vinteren 2021.

For klubben har Szoboszlai levert 20 mål og 22 målgivende pasninger på 91 kamper.

Ifølge Transfermarkt er han blitt brukt både sentralt på midtbanen og på kantene. Spilleren har scoret flere spektakulære mål, som du kan se i videovinduet øverst.

Ikke la deg blende, er beskjeden i The Times.

– Dominik Szoboszlai må forsikre om at han har mer å by på enn en video med høydepunkter. YouTube-klipp som ikke forteller hele historien er for vanlig, skriver avisens Paul Joyce, og viser til at både Naby Keïta og Timo Werner – som begge floppet i England – også kom til balløyen med imponerende video-CV-er som florerte blant supportere i sosiale medier.

Se hva som skjedde da Neymar forsøkte å psyke ham ut under en Champions League-kamp her:

Ungareren er Liverpools andre signering denne sommeren, etter midtbanespilleren Alexis Mac Allister.