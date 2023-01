Like etter nedturen, kom en helt spesiell melding i innboksen

FIKK LANDSLAGSDEBUT: Meryll Abrahamsen har vunnet både serien og cupen i Norge. Nå spiller hun også landslagsfotball, men ikke for Norge. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Meryll Abrahamsen (25) hadde akkurat lagt 2021 bak seg og var klar for å gjøre det store i 2022. Så smalt det på trening.

– Jeg sklei i spagat og hørte bare et smell bak i låret.

Resultatet var nedslående. En avrevet muskel gjorde at Abrahamsen måtte opereres for å sy muskelen sammen igjen.

– Det var veldig vondt. Jeg klarte ikke å sitte på flere måneder, forteller hun til TV 2.

Men kun to dager etter den smertefulle skaden dukket det opp en spennende forespørsel helt ut av det blå.

– Det kom en melding på Instagram fra det filippinske landslaget som lurte på om jeg kunne tenke meg å spille for dem.

Abrahamsen, som er født og oppvokst på Haugalandet, er nemlig kvalifisert for landslagsspill ettersom hennes mor er fra det asiatiske landet.

– Å spille for det landslaget hadde jeg aldri tenkt på før, så jeg tenkte at jeg bare kunne høre med dem.

Nasjonen hadde også noe helt spesielt å lokke med.

– De fortalte at de hadde kvalifisert seg til VM i 2023. Da tenkte jeg: «Oi, er det såpass ja.»

Tiden gikk. For valget var ikke lett. Et tungt samlivsbrudd på hjemmebane ble til slutt den utløsende faktoren.

– Min første prioritet var egentlig bare å bli skadefri og komme meg tilbake på banen. Så opplevde jeg et samlivsbrudd. Jeg mistet motivasjonen til både fotball og hverdagen. Jeg måtte finne gleden igjen og oppleve noe nytt. Så etter mye mas bestemte jeg meg for å si ja.

Meryll Krysteen Abrahamsen Rosales Serrano var en av Arna-Bjørnars beste spillere i 2020 og 2021. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

I august 2022 dro Toppserie-spilleren til California for å bli med landslaget på samling. Hun var skadet og hadde heller ikke fått pass, så det var kun en tur for å bli kjent.

– Jeg kom dit uten store forventinger. Men etter å ha sett kampene, så jeg at dette var spennende.

På tampen av årets Toppserie-sesong kom 25-åringen seg tilbake på banen for Arna-Bjørnar. I tillegg kom det filippinske passet i boks. I november fikk hun debuten mot Chile. Senere i år ble det også både mål og målgivende i storseieren mot Papua Ny-Guinea.

– Det var en utrolig positiv opplevelse.

Nasjonen satser hardt mot VM. Laget har spilt over 30 kamper i 2022. Trener er Alen Stajcic som også har trent Australias kvinnelag.

– Han er en av de beste trenerne jeg har hatt, og er en av grunnene til at jeg sa ja, sier spilleren som tidligere har spilt for både Avaldsnes og LSK Kvinner.

Abrahamsen (i blå vest) har hatt mange reisedøgn med landslaget i høst. Her fra en trening i Australia før kampene mot Papua Ny-Guinea. Foto: Philippine Football Federation

– Det fascinerer meg

Nasjonen har også gjort byks oppover Fifa-rankingen de siste årene. Så høyt som deres nåværende 53. plass har de aldri vært før. Laget kom seg også til semifinalen i Asia-mesterskapet, i tillegg til å vinne det sørøst-asiatiske mesterskapet.

Spillerne har svært ulike bakgrunner. Noen er klubbløse, mens andre spiller i land som USA, Serbia, Sverige og Tyskland.

– Det er et lag som er nytt med ikke så mye erfaring. Jeg er veldig fascinert av at de ikke er så gode teknisk, men samtidig aldri gir opp. Spillerne er veldig hardtarbeidende. Laget taper ikke med store sifre.

Og Abrahamsen er faktisk ikke den eneste norske spilleren på laget. Bodøværingen Sara Eggesvik fikk også landslagsdebuten i 2022. Hun har tidligere spilt for Grand Bodø, Charlton og KIL/Hemne, men spiller nå 3. divisjonsfotball for Malvik. I år har hun spilt 14 landskamper og scoret tre mål.

NORSK LAGVENNINNE: Sara Eggesvik, her fra semifinalen mot Thailand i det asiatiske mesterskapet i sommer. Foto: JAM STA ROSA/AFP

– Det var veldig greit å ha henne der. Det gir en ekstra trygghet, sier haugalendingen.

Om Norge-møte i VM

Det som gjør VM i 2023 ekstra spesielt er at Filippinene skal møte Norge i gruppespillet.

– Jeg sa til en venninne i forkant av trekningen at jeg var hundre prosent sikker på at vi kom til å bli trukket mot Norge. Jeg måtte bare le meg i hjel da det skjedde. Det blir utrolig spesielt.

Abrahamsen var en del av Avaldsnes-laget som vant cupfinalen 2017. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg bor sammen med Norge-keeper Aurora Mikalsen som er bestevenninnen min. Jeg har også hatt Hege Riise som trener i LSK.

Abrahamsen har flere aldersbestemte landskamper for Norge. Senest for U23 i 2019. Hun innrømmer at det var tungt å gi opp drømmen om representere Norge på A-lagsnivå.

– Drømmen var ikke å spille for Filippinene. Den var å spille for Norge. Det var det jeg hadde sett frem til.

– Det å skulle gi opp å synge nasjonalsangen og spille med det norske flagget på brystet, det tok meg lang tid å bestemme meg for. Det var et veldig vanskelig valg for meg. Skal jeg ikke synge den norske nasjonsangen?

LSK-SUKSESS: Meryll Abrahamsen og LSKs trener Hege Riise feirer The Double i 2019. Foto: Stian Lysberg Solum

Den hadde i alle fall vært vesentlig enklere å synge enn den hun nå må lære seg.

– Jeg kan ikke den filippinske en gang. Jeg har fått en del pepper for det av lagvenninnene. Jeg kan heller ikke språket. Jeg øver for harde livet.

– Jeg har ikke vært i landet siden jeg var liten. Jeg kan ikke så mye om kulturen. Jeg merker at jeg ikke har så mye å komme med når folk spør meg om landet. Jeg kan ærlig talt ingenting, sier Abrahamsen etterfulgt av mye latter.

Men om ting går etter planen, vil Abrahamsen være en av landets største håp når nasjonen skal spille VM for første gang i 2023. Den offensive spilleren blir trolig å se i tierrollen.

Uavklart klubbfremtid

Det er fortsatt noen brikker som må falle på plass. 25-åringen er ferdig i Bergen og Arna-Bjørnar. Hva som skjer på klubbfronten er ikke avklart.

– Jeg håper det kommer på plass etter jul. Jeg trenger spilletid frem mot VM og jeg må holde meg skadefri. Det kan bli i Toppserien, men jeg ser også på andre muligheter.

– Den siste tiden har uansett vært en veldig kul reise for min del.

Og kapitlene som skal skrives i 2023 kan bli de blant de aller beste. 30. juli spiller Filippinene den siste gruppekampen i VM mot Norge i Auckland, New Zealand.