PRESENTERTE SEG: Alvaro Rodriguez reddet ett poeng i Madrid-derbyet for to uker siden. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Etter 5-2-seieren over Liverpool i Champions League har det gått trått for Real Madrid de siste ukene.

Siden har et blitt null scoringer mot Barcelona i Copa del Rey og Real Betis i LaLiga. Det eneste målet kom mot Atlético Madrid for to uker siden.

Det var ingen av verdensstjernene som stod bak det. Alvaro Rodriguez (18) var gutten som reddet et poeng mot byrivalen.

– Det Álvaro Rodriguez gjør er veldig vanskelig å oppnå. Få fotballspillere klarer å debutere for Real Madrid, men hans karriere er så vidt begynt, uttalte spisslegenden Diego Forlan.

– Foran Haaland

TV 2s LaLiga-kommentator Endre Olav Osnes setter i perspektiv hvor langt 2004-modellen faktisk har kommet.

– Alvaro Rodriguez ligger bedre an enn Haaland, da han var like gammel. Han er bare 18 år - men lukter på startplass for selveste Real Madrid, sier Osnes.

For noen uker siden kom han inn mot Osasuna i en cupkamp. På fem minutter scoret han to mål - først et annullert, og så et tellende.

Det gjorde at han har fått sjansen i LaLiga.

– Ancelotti ser ikke i passet eller på lønningsslippene når han deler ut spilletid. Han bruker bare spillere han stoler på - og som har formatet til å kunne spille for Real Madrid. Det var Alvaro han så til da de trengte mål i Madrid-derbyet, sier Osnes.

STJERNESKUDD: Carlo Ancelotti (med ryggen til) har tro på Alvaro Rodriguez. Foto: OSCAR DEL POZO

– Tross sin unge alder er han veldig komplett. Han har entret scenen for å bli. Merk dere navnet, legger han til.

Antyder partnerskap med Benzema

Spissen har foreldre fra Spania og Uruguay, men har valgt å representere sistnevnte. Ifølge TV 2s blogger Guillem Balagué kan han fort være en god nok løsning som spiss på kort varsel.

– Han ville absolutt være en mer enn god nok mellomløsning mens de venter på at Haaland skal bestemme seg om han vil komme til Madrid på et tidspunkt i fremtiden, skrev han i bloggen.

Og treneren selv, Carlo Ancelotti, antyder at han banker på døra til en startplass.

– Han har kvaliteten til å være mer enn bare en innbytter. Fortjener han å spille, ja da spiller han - for jeg bryr meg ikke om alderen. Han og Benzema kunne spilt sammen i en 4-4-2-formasjon. De kunne vært en god duo, spesielt fordi Benzema beveger seg mye, uttalte han på en pressekonferanse.

For med manglende leveranse må kanskje en endring til, men Endre Olav Osnes er ikke bekymret på Real Madrids vegne.

– Ancelotti mister neppe nattesøvnen av en dupp etter Liverpool-kampen. Real Madrid er fortsatt det råeste laget der ute når de angriper. Det er bare verdensstjerner, og når har også Alvaro Rodriguez entret scenen.