Lewandowski får spille likevel – byrivalen reagerer

COMEBACK: Robert Lewandowski var med på fredagens treningsøkt med resten av Barcelona-laget. Først etterpå fikk han vite at han kan spille lørdagens derby. Foto: PAU BARRENA

Lørdag kl. 14.00: Se Barcelona-Espanyol på TV 2 Play.

Superspissen ble utvist i siste kamp før fotball-VM og skulle i utgangspunktet sone en karantene på tre kamper.

Barcelona bestemte seg for å anke straffen.

Polakken får nå anledning til å spille mot Espanyol følge av at en spansk sportsdomstol har fryst utestengelsen.

TILBAKE: Kampen er den første offisielle for Robert Lewandowski etter at det ble exit i åttedelsfinalen i VM. Foto: LEE SMITH

Byrivalen reagerer – både på at Lewandowski får spille og måten saken er håndtert på. Espanyol mener blant annet at kriteriene for en utsettelse ikke er oppfylt.

– Til tross for at denne urettferdigheten og en enestående avgjørelse i denne turneringen, vil laget vårt gi 110 prosent i morgen og leve opp til folkets forventninger, skriver Espanyol i en lengre pressemelding.

Barcelona-trener Xavi er naturlig nok glad for å ha polakken med på laget, men poengterer at det ikke var den beste timingen.

De skal ha blitt klar over avgjørelsen etter fredagens trening.

– Nå har dommerkomiteen to eller tre dager. Det hadde vært godt å vite hvor lang utestengelsen er og når vi ikke kan regne med ham. Det skulle vært gjort før. Organiseringen har ikke vært god, mener Xavi, ifølge Reuters.

KRITISK: Xavi hadde ønsket seg en raskere avklaring. Og han er klar på at Robert Lewandowski ikke burde bli utestengt. Foto: PAU BARRENA

Lewandowski har spilt en avgjørende rolle for serieleder Barcelona så langt i årets La Liga-sesong. På 14 kamper har han funnet veien til nettmaskene 13 ganger, og han er dermed suveren toppscorer i serien.

34-åringen byttet beite fra Tyskland og Bayern München til den spanske storklubben i sommer.

Lørdag kl. 14.00: Se Barcelona-Espanyol på TV 2 Play.