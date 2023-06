Leo og Ajdin skiller seg ut. Nå tar NFF talent-grep

PORSGRUNN (TV 2): En splitter ny NFF-satsing fikk sin ilddåp denne uken. Som ess i ermet har man to suksesshistorier få andre kan matche.

I en årrekke har tidlig utviklede talenter dominert aldersbestemte landslag.

Nå har NFF tatt grep: Denne uka gikk tidenes første samling for sent fysiske utviklede spillere av stabelen i Porsgrunn.

På plass finner du blant andre Leo Dorsin og Ajdin Krslak, to 13-åringer som rager henholdsvis 154 og 148 centimeter over bakken.

– Vi spiller stort sett bare fotball mot folk som er større enn oss til vanlig, sier duoen.



Mens Leo spiller i Rosenborg, er Ajdin Vålerenga-spiller.

Begge har store drømmer.

– Vi skal bli proffer og forhåpentligvis spille på samme lag, sier de i kor.



Nå har i alle fall NFF bestemt seg for å gjøre alt de kan for å legge til rette for talenter som er utviklet litt senere enn sine jevnaldrende.

– I denne alderen kan spillerne være like gamle aldersmessig. Men det kan likevel være fem-seks års forskjell i utvikling på en 14-15-åring, sier Håkon Grøttland, leder for trener- og spillerutvikling i NFF.



Bastant Haaland-påstand

Og til gjengen som møtte denne uka møtte opp på samling, hadde Grøttland minst en påstand som gir grunn til optimisme for de frammøtte.

– Erling Braut Haaland hadde aldri vært verdens beste spiss om han ikke var sent utviklet, hevder Grøttland.



10 ÅR SIDEN: Erling Braut Haaland er blitt en fysisk kraftpakke. Det tok imidlertid tid før han virkelig vokste, ifølge Håkon Grøttland. Foto: Handout

Han minnes da 22-åringen fra Jæren var på aldersbestemte landslag.

– Han var relativt liten. Det gjorde at han måtte utvikle smartness og bevegelse for å kompensere for manglende fysikk. Når han i tillegg har fått den fysiske pakken senere, så er han blitt den kraftpakken han nå er i Manchester City, sier Grøttland.



Men guttene på «NFF Future Team» trenger ikke å drømme seg helt inn i verdenseliten.

Haaland-eksempelet er ikke det eneste NFF kan friste med.

En av trenerne på G14-laget heter Erik Mykland.

Med sine 172 centimeter herjet «Myggen» sentralt på Norges midtbane i Drillos glansdager.

– Jeg så alltid på det som en fordel. Man måtte være lurere, lese spillet og utvikle en del av hjernen innenfor på en annen måte enn det du kunne om du bare kunne løpe forbi alle andre, sier Mykland.



NFF-ANSATT: Erik «Myggen» Mykland er en av trenerne på NFFs nye satsing. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

– Fysisk forskjell på fem-seks år

Tall NFF har hentet inn både internasjonalt og nasjonalt, viser at det på guttesiden er en markant overrepresentasjon av tidlig fysisk utviklede spillere på G14-, G15- og G16-landslag.

– Det «vanlige» landslaget spilte kamp i går. På dem er det nesten mannestemme. For å sette det litt på spissen, så er det mer pipestemme på Future-laget. Utviklingen der er litt treigere, men den kan skyte fart når som helst, sier Grøttland.

Hans frykt er at norsk fotball skal miste talenter som gir opp siden de er fysisk utviklet senere enn lagkameratene.

Nå skal de fagansvarlige i fotballkretsene i større grad ta ut spillere til den nye satsingen via sitt blotte øye. Fotballforståelsen skal i større grad bli satt på prøve.

– Målet er å finne de som kan bli best på sikt, men som kanskje har litt dårligere forutsetninger til å skinne akkurat nå, sier Grøttland.



Under NFFs talentleirer får disse spilt mot hverandre.

– Disse spillerne kan ha like stort potensiale til å bli gode fotballspillere. Vi må gi alle drømmene en sjanse, sier Grøttland.



Han er storfornøyd med at Erik «Myggen» Mykland er en av trenerne i den nye satsingen.

– Han kan sette ting i perspektiv, siden han er kjent med problemstillingen selv. Han er den mest intelligente fotballspilleren Norge noensinne har hatt. Han var en tryllekunstner med en fotballintelligens fra en annen verden, sier Grøttland.



Inspirert av Mykland

Talentene Leo Dorsin og Ajdin Krslak svarer først ja på om de minnes «Myggen» som fotballspiller.

Kjapt innser imidlertid 13-åringene at de kanskje ikke husker hans glansperiode likevel.

– Men han fortalte at han i oppveksten ikke var så rask og sånn, men at det kom seg etter hvert, sier Leo Dorsin.



– Han fortalte at han spilte mot Brasil, sier Ajdin Krslak.

I klubbfotballen møter de som regel spillere som er fysisk overlegne – men det er liten tvil om RBK- og VIF-spillerne allerede har et teknisk svært høyt nivå.

Begge håper – og tror – de kan dra noen fordeler av sin fysikk.

– Jeg tror man kan bli kvikkere og hurtigere av å være litt liten nå, sier Leo Dorsin.



Drømmene kan i alle fall ingen ta fra dem.

– Vi skal bli fotballproffer. Forhåpentligvis på samme lag, sier Ajdin Krslak.