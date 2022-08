Lehne Olsen ble overrasket over hvor mange tilbud han fikk

Thomas Lehne Olsens utenlandsopphold varte kun et halvt år. Likevel er 31-åringen sikker på at det riktige valget var å vende hjem.

Se Lillestrøm-Kristiansund på TV 2 Play søndag kl. 18.00.

ÅRÅSEN (TV 2): Mandag morgen offentliggjorde Shabab Al-Ahly at de terminerte kontrakten med Thomas Lehne Olsen.

Bare timer senere ble 31-åringen bekreftet klar for Lillestrøm. Han har signert en kontrakt på 4,5 år - ut 2026-sesongen.

– Det var mitt valg at jeg endte det (kontrakten). Vi fikk en ny trener som ville satse på en unggutt, som jeg skjønner godt fordi han er en god spiller, men jeg visste at det ville bli lite spilletid utover høsten, sier Lehne Olsen til TV 2.

Til TV 2 forteller nysigneringen at han hadde flere tilbud på blokka.

– Det var mange interesserte. Jeg ble overrasket selv når det var såpass mange. Det har gått fort fra jeg ville begynne å røre på meg, så det er godt å få det i land.

I EMIRATENE: Thomas Lehne Olsen fikk bare et drøyt halvår i Dubai før han nå vender hjem til Lillestrøm og Eliteserien Foto: AFP

Kort utenlandsopphold

Spissen ble hentet til Dubai-klubben i starten av året fra Lillestrøm. 31-åringen scoret hele 26 mål i Eliteserien forrige sesong.

Nå blir det altså en retur til Romerike.

– Det har vært et vanskelig valg, så klart. Jeg brukte lang tid på å bestemme hvor jeg vil være. Til syvende og sist går jeg for trygghet og trivsel.

– Jeg vet hva jeg går til, og mulighetene med Lillestrøm og den høsten vi har i vente.

TILBAKE PÅ ÅRÅSEN: Thomas Lehne Olsen er tilbake i Lillestrøm etter bare et halvt år Foto: Fredrik Hagen/NTB

Ikke spilt på to måneder

På grunn av at sesongen i Emiratene er slutt har spillerne fått ferie. Derfor har ikke 31-åringen spilt kamp på over to måneder.

– Formen er fin, men jeg er spent på matchformen. Det er den det står på.

Akor Adams er for tiden skadet, og i mellomtiden har Hólmbert Aron Friðjónsson vikariert på topp.

Dermed kan første mulige test for Lehne Olsen bli søndag borte mot Kristiansund.

– Jeg har én kamp å komme i form på, humrer 31-åringen, og sikter til at derbyet mot Vålerenga i neste serierunde.

MANGE TILBUD: Thomas Lehne Olsen var ønsket av flere klubber, men er fornøyd med å vende hjem til Norge. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– En drømmesignering

TV 2s ekspert Yaw Amankwah er overbevist om at Lillestrøm gjør riktig i å hente tilbake spissen som forlot klubben etter forrige sesong.

– Det er en drømmesignering. Jeg tror Lillestrøm-supporterne er i himmelen akkurat nå. Det er så fullklaff som det er mulig å få det, sa Amankwah mandag.

Før lørdagens kamp mot Kristiansund ligger Lillestrøm på en viktig 2. plass i Eliteserien med 11 kamper igjen.

Amankwah tror signeringen av Lehne Olsen kan være det som sørger for at Lillestrøm ender opp med medalje.

DRØMMESIGNERING: Yaw Amankwah, fotballekspert i TV 2, har stor tro på at Lehne Olsen vil bli viktig for LSK denne høsten. Foto: Eivind Senneset/TV 2

– Det er akkurat det de trenger. Timingen er perfekt etter hvor de er i sesongen og hvordan tabellen ser ut. Jeg tror ikke de tar igjen Molde, men bak der er det ganske åpent.

I 2018 ble Thomas Lehne Olsen hentet til Lillestrøm fra Tromsø etter to år i Nord-Norge. Tidligere har han spilt i Strømsgodset, Ullensaker/Kisa og HamKam.

