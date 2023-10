Legger seg flat: – Fryktelig feil

Molde - Bayer Leverkusen 1-2

Det ble ingen stor Europa-kveld på Aker Stadion.

Bayer Leverkusen gikk tidlig opp i 2-0, og selv om Molde reduserte og hadde en sluttspurt, ble det ingen poeng.

– Det er et veldig bra lag vi møter. De er ballsikre og tar sjansene de får. Det er sånn det er når man møter gode lag, sier Kristoffer Haugen til Viaplay.



NEDTUR: Casper Øyvann, Kristoffer Haugen og Martin Ellingsen fortviler etter baklengs mot Bayer Leverkusen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Leverkusen-stjerne Granit Xhaka var til tross for seier ikke veldig fornøyd.

– Det var en veldig god første omgang og en veldig dårlig andre omgang, oppsummerer Xhaka til Viaplay.

– Molde presset bedre enn i første omgang. Vi mistet for mange baller i forsvar. Mot et lag som dette og i Europa League er det vanskelig å spille slik. Til slutt er vi glad for de tre poengene, fortsetter han.

Etter 14 minutter klønet Martin Ellingsen det til. Sidestopperen nølte bort ballen og Jeremie Frimpong straffet ham nådeløst med en sikker avslutning.

– Jeg gjør en fryktelig feil. Det skal ikke skje på dette nivået, sa Ellingsen til Viaplay i pausen.



FORTVILTE: Martin Ellingsen var skuffet etter å ha mistet ballen som ledet til mål imot. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener det var klasseforskjell på lagene i første omgang. Det ble spesielt krevende med Molde-forsvarerens tabbe.

– Ellingsen spiller med stor risiko i spillet sitt, og det kan han normalt sett gjøre fordi han er meget god og trygg med ball, men storlag som Leverkusen viser også at de utnytter den type feil brutalt, sier TV 2s fotballekspert.



Kun fire minutter senere doblet Nathan Tella etter kontring. Engelskmannen var iskald fra spiss vinkel.

JUBEL: Amine Adli og Nathan Tella feirer etter sistnevntes scoring mot Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Emil Breivik reduserte for Molde i sluttminuttene.

Bundesliga-laget topper Europa League gruppe H med seks poeng etter to kamper. Molde er nummer tre med null poeng.

– Leverkusen er det klart beste laget i gruppen, og selv om poeng mot tyskerne hadde vært en overraskelse er det nok veldig skuffende for Erling Moe at de er så langt unna nivået til kveldens motstander, sier Mathisen.



Oppdateres.