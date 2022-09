Legger seg flat etter Roma-bråket: – Total skivebom

På en Opplyst-konferanse, gjengitt av Avisa Nordland, utdyper Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen om det som skjedde da laget møtte Roma i Europa Conference League.

– Jeg personlig stod i en ekstrem situasjon med Roma. Måten jeg uttrykte meg på, som et offer... Jeg skulle aldri gjort det. Det var total skivebom. Vi syns for mye synd i oss selv i den perioden, sier Knutsen, ifølge avisen.

Basketaket på Aspmyra mellom ham og Romas keepertrener Nuno Santos endte med at begge ble suspendert til Conference League-kvartfinalen på Stadio Olimpico.

Bergenseren ble først beskyldt av Roma for å ha slått til keepertreneren, hvor Glimt slo tilbake mot anklagene hvor de hevdet at Santos tok strupetak på Glimts hovedtrener.

Knutsen brukte ordet «overgrep», som han senere beklaget.

– Jeg føler at ordet ble for sterkt, og jeg har ingen problem med å beklage. Jeg skal ikke fremstille meg som noe offer i det. Det beklager jeg, for det var ikke tilsiktet, sa han under en pressekonferanse.

Under foredraget fortalte Knutsen videre at han selv og resten av laget har lært av det, og vil håndtere senere situasjoner med ydmykhet.

– Vi skal ikke endre det vi står for. Jeg var ikke bevisst nok på det da. Du må kunne si at du har håndtert ting dårlig, og så må du lære av det.

Til Avisa Nordland forteller han at alt det med Roma nå er en del av fortiden, og at de alle sammen har lagt det bak seg.

– Vi må bare gå videre. Vi har ikke tid til å dvele på det, sier han.