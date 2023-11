Legender ser problem i Haaland-jakten

Erling Braut Haaland fortsetter å pøse inn mål for Manchester City denne sesongen, senest med to nye mot Young Boys tirsdag.

Da Gullballen ble delt ut forrige uke, hadde forrige sesongs treble-vinner med Manchester City kun Lionel Messi foran seg på listen.

Med Lionel Messi på plass i Inter Miami er ikke veien nødvendigvis dekket for at Haaland stikker av med Gullballen i 2024.

Fotballegendene Jamie Carragher og Thierry Henry i CBS' Champions League-studio ser ett stort problem for Haaland.

FOTBALLEKSPERTER: Thierry Henry (t.v.) og Jamie Carragher. Foto: Carl Recine / Reuters / NTB

– Det vil bli veldig vanskelig for Haaland på grunn av landet han spiller for, med mindre Manchester City ikke vinner trippelen igjen eller han spiller fantastisk i Champions League, sier Carragher.

EM-år

Liverpool-helten får støtte av Henry.

– Det er et år med et stort mesterskap. Mohamed Salah har for eksempel afrikamesterskapet, men folk ser på EM. EM og VMs betydning er større. Hvis du leverer i EM, og har en stor sesong som for eksempel Jude Bellingham, er det avgjort, mener Henry.

NUMMER TO: Erling Braut Haaland, her med Isabel Haugseng Johansen, kom på andreplass i kampen om Gullballen i 2023. Foto: Franck Fife / AFP / NTB

I forkant av årets utdeling var TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen inne på det samme problemet for Haaland.

– Haaland har rett og slett feil pass. Hadde han vært fra en større nasjon, hadde han spasert inn til Gullballen denne gangen. Han har ikke hatt muligheten til å prestere i et VM, sa Jesper Mathisen.



Haaland har 15 mål på 17 kamper i alle turneringer denne sesongen.

Guardiolas oppskrift

CBS presenterer Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland, Harry Kane og Lionel Messi – i den rekkefølgen – som de foreløpige oddsfavorittene til å vinne Gullballen neste år.

Manchester City-manager Pep Guardiola har oppskriften for Haaland.

Hyllet legende med feiring

– Om han og lagkamerater vinner flere trofeer, har han en mulighet til å vinne. Om ikke det skjer, vinner han ikke Gullballen, sier Guardiola etter tirsdagens kamp mot Young Boys.

Lagkamerat Manuel Akanji, som også spilte sammen med Haaland, i Dortmund, mener Haaland ikke kunne gjort mer.

– Han scoret 50 mål og vant trippelen. Det hadde vært fint for ham å vinne, men jeg tror at han bryr seg mer om lagets suksess enn individuelle priser. Jeg håper at han vinner den en dag, sier den sveitsiske Manchester City-stopperen til ESPN.