Legenden tror Haaland tar Norge til mesterskap - sammenligner ham med seg selv

Zlatko Zahovic spår lyse tider for Norge med Erling Braut Haaland på topp.

TIDENES BESTE SLOVENER: Zlatko Zahovič spilte for klubber som Porto, Olympiacos, Valencia og Benfica. Han scoret 35 mål på 80 kamper for det slovenske landslaget. Foto: Frode Sunde / TV 2

Se Slovenia-Norge lørdag fra 17.00 på TV 2!

Enkelte spillere er i soleklar skala regnet for å være enestående i sin nasjon gjennom tidene.

Og en av dem som befinner seg i en slik posisjon er den slovenske fotballegenden Zlatko Zahovic.

51-åringen er tidenes mestscorende for det slovenske landslaget med 35 mål på 80 kamper og skjøt nærmest egenhendig minipgttnasjonen til mesterskapsdebut i EM i 2000 og selveste VM-sluttspillet to år etter.

TV 2 møter ham i hjembyen Maribor forut for hjemlandets møte med Norge, og nå tror den tidligere verdensstjernen på en opptur for det norske landslaget.

– Nå har dere en leder i Haaland. Dere kan alltid stole på ham, i alle kamper, fordi han er en enormt god spiller, forteller Zahovic.

Brautometeret: Alt om Erling Braut Haaland

Dette har imponert ham ved Haaland

Selv har han opplevd stjernestatus på nært hold gjennom opphold i europeiske storklubber som FC Porto, Olympiacos, Valencia og Benfica, men det er mer enn auraen som har imponert ham ved Norges nyeste verdensstjerne.

– Hvis man analyserer kvalitet, så er han perfekt. Men jeg liker hvordan han jobber på banen. Han står på i 90 minutter. Han ønsker å skyte, ønsker å score. Han er en veldig ambisiøs spiller, og det er det som skiller en spiller fra andre. Det er veldig viktig å jobbe hardt og være ambisiøs når du har det talentet. Han vil vinne, vinne, vinne.



– Han kommer til å få en stor karriere. Jeg liker å se spillere som Haaland, og jeg ønsker ham all suksess, sier verdensstjernen engasjert.

IVRIG: Zahovic møter TV 2 på et hotell i sentrum i hjembyen Maribor, der grunnlaget for en stor karriere ble lagt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Spilte Norges forrige mesterskapskamp

Sist Norge spilte en mesterskapskamp var faktisk mot Zahovic og Slovenia, i den skjebnesvangre 0-0-kampen i Arnhem under mesterskapet i Nederland og Belgia i juni 2000. Nå tror den tidligere midtbaneleganten at sjansene er gode for nye norske mesterskap i løpet av kort tid.

– De er veldig gode. Nasjoner som Norge og Slovenia, og andre, vi trenger litt flaks. Men kanskje den flaksen er Haaland. En stor spiller. I noen deler av kamper så trenger du flaks. Du trenger en spiller som kan løse lagets problemer, og Haaland er en av dem. Jeg håper for deres del at deres drømmer går i oppfyllelse med Haaland, sier Zahovic.

51-åringen har i tiden etter at han la opp jobbet som sportsdirektør i NK Maribor fra 2007 til 2020, og siden den gang blant annet jobbet for slovensk TV i en ekspertrolle. Derfra så han også 0-0-møtet mellom Slovenia og Norge i sommer, og superstjernen forteller at møtene med Norge alltid har vært tøffe.

EM-stjerne: Kun tre spillere scoret flere mål enn Zahovic i EM 2000, til tross for exit i gruppespillet. Her feirer han scoring mot Jugoslavia. Foto: Denis Doyle / AP

– Vi led. Det er alltid slik. Mentaliteten i den norske fotballen er annerledes fra vår. Vi liker ikke den norske stilen, for de er veldig disiplinerte og fysiske. Og også teknisk bra. De gir aldri opp. Det er veldig vanskelig. Det er vanskelig å komme til overflaten med vårt talent, fordi det fysiske og atletiske hos Norge er så sterkt, sier Zahovic.

– Små lag trenger noen som løfter laget

Lørdag setter han seg til for å følge med på sine landsmenn forsøke å stanse det som i øyeblikket er verdens heteste fotballspiller. Som en mann som selv har ledet sin nasjon til de de store mesterskapene, gir det også stor troverdighet når han nå spår mesterskpapsopptur for det norske laget som resultat av fenomenet Erling Braut Haaland.

– Hvis han pusher hele laget med den ambisjonen om å vinne, vinne vinne - for normalt så trenger små lag noen som løfter laget når det trengs - så kan alt skje.

– Snakker du litt av personlig erfaring her? Med tanke på en stor spiller som løfter…

– Selvsagt, avbryter Zahovic, og smiler lurt.

Se Slovenia-Norge lørdag fra 17.00 på TV 2!