Legende slakter Chelsea: – Kjenner ikke igjen klubben

– Jeg kjenner ikke igjen klubben min.

Det sier Chelsea-legende Didier Drogba til Canal+, ifølge Daily Mirror, etter at klubben røk ut av Champions League etter 4-0-tap sammenlagt mot Real Madrid.

I Premier League ligger de på en skuffende ellevteplass på tabellen, og kun denne sesongen har The Blues hatt tre managere.

Nå går den tidligere Chelsea-spilleren hardt ut mot klubben og retter kritikken mot eier Todd Boehly.

– Det er ikke lenger den samme klubben, det er en ny eier og en ny visjon, sier Drogba.



Han var en viktig brikke for Chelsea under klubbens forrige eier Roman Abramovitsj. Russeren la klubben ut for salg etter at krigen mot Ukraina brøt ut i februar i fjor.

– Klubben hadde en viss klasse under Abramovitsj-tiden, men jeg synes det mangler i dag. Det er veldig vanskelig for meg å se hvordan de ble kvitt visse mennesker, fortsetter Drogba, som spilte for Chelsea i to perioder mellom 2004 og 2015.

SAVNER FORTIDEN: Chelsea-legende Didier Drogba lengter tilbake til Chelseas gode år. Foto: Rui Vieira

En annen tid

I løpet av tiden med Abramovitsj som Chelsea-eier vant klubben 19 titler, blant dem fem Premier League-pokaler og to titler i Champions League.



Nå er The Blues på vei mot sin dårligste ligasesong på nesten 30 år.

– De burde gå tilbake til prinsippene og verdiene de hadde, sier Drogba til kanalen.

FÅR ROS: Didier Drogba lengter tilbake til da Roman Abramovitsj ledet klubben. Foto: Ian Kingston

– Mangler karismatiske ledere

Samtidig er klubben den som har brukt mest penger i Fotball-Europa på spillerkjøp denne sesongen. Totalt har over seks milliarder kroner gått til spillerkjøp siden sommeren 2022.

– Selvfølgelig prøver vi å sammenligne det med det som skjedde under den Abramovitsj-tiden hvor mange spillere ble hentet inn, men avgjørelsene var veldig intelligente.

FÅR KRITIKK: Didier Drogba er ikke fornøyd med hvordan Chelsea og Todd Boehly har prestert den siste tiden. Foto: David Cliff

The Blues har hentet inn en rekke spillere til Stamford Bridge den siste tiden, blant andre Enzo Fernández, Wesley Fofana, Mykhailo Mudryk og Marc Cucurella.

Men Chelsea-legenden er ikke imponert.

– De mangler karismatiske ledere. Du trenger spillere som tar på seg spillet, som tar sitt ansvar. Du trenger en spiller som bringer litt galskap til stadion.

Forsvarer managerne

Etter Champions League-exiten i kvartfinalen sa Chelseas Thiago Silva at spillerne må opp flere hakk.

– Alle snakker om å bytte managere, men jeg tror vi, spillerne, også må ta ansvaret. Vi har hatt tre managere denne sesongen, pluss Bruno som ledet én kamp. Han klarte ikke å vinne, vi tapte i dag og har ikke klart å vinne med Frank Lampard. Alle snakker om manageren, men vi må se på hva vi gjør galt og prøve å endre på det, fortalte Silva etter Champions League-exiten.

TAR OPPGJØR: Chelseas Thiago Silva tok i mot applaus etter returmøtet mot Real Madrid på Stamford Bridge, men mener at spillerne må gå i seg selv etter prestasjonen den siste tiden. Foto: Glyn Kirk

Lampard sa selv etter tapet at spillerne ikke skal få legge seg nedpå i sesongavslutningen, selv om de er ute av alle cupturneringer og langt bak de ledende lagene i Premier League.

– De spiller for Chelsea, så de må gi alt i hver eneste kamp. Jeg lar ingen slippe unna med noe. Vi må prestere og kan ikke slippe oss ned, sa han.