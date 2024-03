Legende med rørende Ødegaard-hyllest: – Jeg er så stolt av ham

SLENGKYSS: Martin Ødegaard feirer scoringen som han senere oppdaget at ble annullert, men til slutt kunne nordmannen slippe jubelen løs likevel; Arsenal er i Champions Leagues kvartfinale. Foto: Andrew Boyers / Reuters

Det siste Ødegaard gjorde før han satte kurs mot sekstenmeteren for å ta Arsenals første straffespark mot Porto i tirsdagens intense drama, var å gi en motspiller en stor klem.

Etter å ha trukket hvem som fikk velge side for straffekonken, omfavnet de to kapteinene hverandre: 25-åringen Ødegaard og 41-åringen Pepe.

Klemmen har sine røtter flere år tilbake. Da drammenseren kom til Real Madrid som 16-åring, var Pepe nemlig en av lederskikkelsene i klubben.

– Stolt. Jeg er så stolt av ham, sier Pepe til TV 2 etter å ha røket ut av Champions League mot sin tidligere lagkamerat, som leverte kampens store øyeblikk med sin målgivende pasning til 1-0-scoringen.

– Han var bare 15 år da jeg møtte ham for første gang i Madrid. Jeg møtte ham og jeg møtte foreldrene hans, forteller Pepe.

STJERNETREFF: Martin Ødegaard var ikke gamle karen da han trente med Pepe for første gang. Foto: Isa Saiz / BILDBYRÅN

– Var allerede åpenbart

Mer enn ti år senere fikk han se hva det har blitt av det spede supertalentet som for første gang flyttet hjemmefra for å prøve lykken i den spanske hovedstaden.

– Se på ham nå. Han har blitt en mye mer moden spiller, sier Pepe og fortsetter:

– Nå er han Arsenals store leder. Jeg er stolt av å kunne si at jeg har spilt med ham selv. For han er en stor spiller og et fantastisk menneske.

– Det er viktig for fotballen å ha spillere med den kvaliteten og av den typen som Ødegaard er, fortsetter 41-åringen.

– Skjønte du at han kom til å bli så god, da han var i Madrid?

– Ja, ja, ja. Det var allerede åpenbart at han hadde mye kvalitet. Han var en spiller som hadde en annerledes måte å behandle ballen på. Og derfor er jeg så stolt av at han i dag har blitt en ener i Arsenal, og at han er en viktig spiller for fotballen som helhet.

– For han er en veloppdratt gutt, veldig profesjonell, og med en utrolig familie, sier Pepe.

Ødegaard med hyllest

Ødegaard fikk spørsmål om Pepe under pressekonferansen dagen før Porto-kampen.

– Jeg har så stor respekt for ham. Jeg spilte litt med ham i Real Madrid, så jeg kjenner ham litt fra den tiden. Han er en fin fyr. Jeg har stor respekt for at han klarer å fortsette. Han er aggressiv, god i duellene og en god forsvarsspiller, sa Ødegaard.



På spørsmål om han hadde trodd at Pepe kom til å holde det gående til han rundet 40, svarte han:

– Han er en veldig profesjonell fyr. Jeg så selv hvordan han jobbet hardt, så jeg er ikke overrasket. Jeg visste kanskje ikke at han kom til å spille fotball i denne alderen, men jeg trodde han kom til å holde det gående en stund. Jeg har mye respekt for ham. Det krever mye hardt arbeid. Jeg lærte mange ting av ham. Han er en veldig fin fyr.

TV 2 stilte Pepe spørsmålet «alle» lurer på: Hvordan er det egentlig mulig å spille store Champions League-kamper som 41 år gammel midtstopper?

– Jeg er veldig lidenskapelig opptatt av denne sporten. Jeg er veldig dedikert. Jeg er veldig nøye med hva jeg spiser, at jeg hviler nok, og at jeg sover godt. Jobben som ligger bak, er viktig. Jeg gjør det jeg kan for å være tilgjengelig, sier Pepe.

SUPERVETERAN: Arsenal-stjernene fikk litt å bryne seg på mot 41 år gamle Pepe. Foto: Andrew Boyers / Reuters / NTB

Prestasjonen får Brede Hangeland, som bare er født to år tidligere, til å måpe.

– Det er helt uvirkelig at han spiller på dette nivået. Det skal ikke være mulig å spille Champions League-fotball når du har passert 40 år, sier den tidligere midtstopperen.