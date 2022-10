Legende legger seg flat: – Det blir for dumt

Rio Ferdinand innrømmer at han tok feil om Erling Braut Haaland. Nå roser legenden jærbuens prestasjoner.

SJOKKERER: Erling Braut Haalands prestasjoner for Manchester City får eksperter til å måpe. Foto: Martin Rickett

Erling Braut Haaland har bøttet inn 15 mål på ni Premier League-kamper for Manchester City.

Jærbuen har også scoret fem mål i Champions League og har tangert klubbrekorden til Billy McAdams fra 1957 med mål i ti kamper på rad.

England-legenden og tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand hadde før sesongen ikke troen på at 22-åringen kom til å score så mange mål for de lyseblå, skriver Mirror.

– Ingen visste hvordan han kom til å gjøre det. Jeg må bare innrømme at det han gjør er unikt. Det er uhørt.

Klippet tar av – sett av fem millioner

– Det begynner å bli dumt, sa Ferdinand på BT Sports Premier League-sending, hvor han jobber som fotballekspert.

Han var bekymret for én ting da gikk fra Borussia Dortmund til de lyseblå i Manchester.

– Om han kunne score samme type mål som han gjorde før. Når man ser på høydepunktene hans har mange av målene kommet på kontringer og overganger, sa Ferdinand på sendingen.

– Det er som en overårig spiller som møter juniorer. En joker som bare tar kampen med storm, som du to år senere finner ut at var for gammel. Sånn er han i Premier League.

INNRØMMER: Rio Ferdinand er sjokkert over hvor godt Erling Braut Haaland har prestert for Manchester City hittil i sesongen. Foto: Mike Egerton

Selv står den tidligere forsvarsspilleren med 687 klubbkamper og 13 mål i karrieren, før han la opp i 2015.

Nå roser legenden Citys og Haalands spillestil.

– I City har de mye ballbesittelse og lag legger seg bakpå. Da kan de finne de små rommene for å score mål. Det handler om instinkt og forståelse av spillet, utdypte Ferdinand.