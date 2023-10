Legende kommer med tydelig Haaland-råd: – Noe han må takle

STOLT ØYEBLIKK: Erling Braut Haaland mottok prisen for sesongens spiss under Gullballen-utdelingen. Foto: Michel Euler

Kun Lionel Messi sto i veien for at Erling Braut Haaland kunne innkassere sin første Gullballen-tittel. Nå kommer to legender med klare råd til Haaland om fremtiden hans.

Det krydde av fotballhelter i Paris da Gullballen ble delt ut mandag kveld.

Lionel Messi vant Gullballen for åttende gang, mens Erling Braut Haaland endte på andreplass.

Jærbuen drar likevel ikke tomhendt hjem fra Paris. Med seg hjem til Manchester har han Gerd Müller-trofeet, som et bevis på at han var forrige sesongs beste spiss.

På den røde løperen kom dagens stjerner én etter én, men også tidligere helter dukket opp.

David Beckham, Gary Lineker, Didier Drogba og Hristo Stoitsjkov var blant legendene som var til stede.



TV 2 fikk snakke med to av legendene før prisene skulle deles ut.

De kom begge med klare råd til Haaland og fortalte hvilke Haaland-kvaliteter som imponerer dem mest.

– Jeg møtte Erling for noen måneder siden, den gutten er et beist. Jeg elsker ham, sa Chelsea-legenden Didier Drogba.

STYRTE SHOWET: Didier Drogba ledet Gullballen sammen med Sandy Heribert. Foto: STEPHANIE LECOCQ

– Det er noe han må takle

Gary Lineker som selv bøttet inn mål i engelsk fotball, er klar på at fotballen har forandret seg stort siden han selv spilte.

Nå er spillerne sponset av gigantiske merkevarer og alle vil ha en bit av dem.

– Han er en gigantisk stjerne nå. Fotballen har vokst så mye, den er så global nå. Det er også noe han må takle, noe som nødvendigvis ikke er veldig enkelt, men Erling ser ut til å håndtere det.

DELTE UT PRISEN: Gary Lineker delte ut Gerd Müller-trofeet til Haaland. Foto: FRANCK FIFE

Gigantiske lønninger og ekstrem popularitet kan gå til hodet på enkelte. Det kommer ikke til å skje med Haaland, ifølge Lineker.

– Som ung fotballspiller vil det være veldig lett å miste hodet, men du ser hvor moden han er … Han vet hvor god han er, sier Lineker til TV 2.

Didier Drogba har et klart råd. Vit hvem du kan stole på.

– Det vanskeligste er å se hvordan folk ser på deg nå når du er kjent. Det er det vanskeligste. Noen ganger er ikke folk ekte og man blir skuffet. Det er livslærdom, det er slik man lærer, sier Drogba.



Akkurat det rådet trenger neppe Haaland som allerede har et stort og sikkert nettverk rundt seg, med pappa Alfie Haaland i spissen.

Dette har imponert Drogba mest

Det var som sagt Messi som stakk av med det gjeveste trofeet. Det til tross for at Haaland scoret utrolige 56 mål forrige sesong og var svært delaktig til at Man. City vant tre titler.

Didier Drogba blir sett på som en av Premier Leagues beste spisser gjennom tidene.

I likhet med Haaland var Drogba et mareritt å møte for forsvarsspillere.

Han har latt seg imponere stort av jærbuen og trekker fram spesielt én ting ved Haalands spillestil.

– Det er det at han alltid er på alerten, jeg skal snakke om det under showet. Han er alltid på tærne og i bevegelse. Det er ikke enkelt, det er det som gjør at han scorer så mye mål. Han er også veldig smart, han vet hvor han skal være, han endrer bevegelsesmønstrene, derfor er han så farlig, sier den ivorianske kjempen.

– Erling har alt en målscorer trenger

Gary Lineker har fulgt Haaland tett etter at jærbuen meldte overgang til Manchester City og Premier League forrige sommer.

– Han har vært ekstraordinær. Han er den fødte målscorer, jeg er full av begeistring for ham, sier Lineker til TV 2.

Den tidligere storscoreren sparer ikke på superlativene når han skal beskrive Haaland som spiss.

– Erling har alt det en målscorer trenger. Han er smart, bevegelig, rask og sterk. I tillegg er han en iskald avslutter. Når man legger alle de ferdighetene sammen, da får man noe som er ustoppelig, sier Lineker som selv bøttet inn mål i England.