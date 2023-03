Langer ut om superstjernene: – Jeg blir forbannet. Det er respektløst

BATUMI (TV 2): Ikke alle er like glad i å få spørsmål om den samme spilleren hver eneste gang.

Georgia-trener Willy Sagnol og Norges landslagssjef Ståle Solbakken har noe til felles.

Trolig er det ingen landslagstrenere i verden akkurat nå som så ofte må svare på spørsmål om én enkeltspiller.

Hos georgierne er det Napoli-sensasjonen Khvicha Kvaratskhelia som stjeler alt fokuset.

I Norge er det Erling Braut Haaland.

Under mandagens pressekonferanse viste Sagnol tydelig frem sin misnøye da han ble pepret med spørsmål om Kvaratskhelia. En italiensk journalist hadde reist hele veien til Batumi for å spørre ham om hvordan det var å trene stjernespilleren, men franskmannen svarte bare:

– Det er Georgia mot Norge i morgen.

Etter pressekonferansen møter han TV 2 ute ved gresset på Adjarabet Arena.

– Som hovedtrener anser jeg spillerne litt som barna mine. Noen ganger blir jeg forbannet, sier Sagnol til TV 2 og fortsetter:

– Når du har 25 barn og bare får spørsmål om ett av dem, mener jeg det er respektløst overfor de andre.

– Blir forstyrret

Sagnol, som er mest kjent for sin spillerkarriere der han nådde VM-finalen med Frankrike og spilte ni år i Bayern München, erkjenner samtidig:

– Det er selvfølgelig toppspillere, Khvicha nå i det siste, Haaland har gjort det lengre. De er to utrolige spillere, men fotball er en lagidrett, ikke som tennis eller noe annet.

– Kan det være dårlig for troppen at alle snakker om én spiller?

– Jeg vet ikke. Jeg er fra en annen generasjon. Jeg blir forstyrret av det, for å være helt ærlig. Kanskje dagens spillere ikke blir det. Vi har ikke virkelig snakket om det, sier Sagnol.

– Men hvis Haaland hadde spilt alene mot elleve Georgia-spillere, tror jeg ikke han hadde scoret. Det samme gjelder Khvicha. Vi må aldri glemme at fotball er en lagidrett, selv om vi i det moderne samfunnet liker å fokusere på ett navn og ikke lag.

– Kan forstå irritasjonen

Solbakken har tatt en annen tilnærming enn Sagnol. Han svarer villig på spørsmål om Haaland, selv om han foretrekker ikke å gjøre det når superstjernen er skadet, som denne uken.

– Jeg tenker ikke så mye over det. Det er en gave at vi har fått spillere opp på det nivået som gjør at det er en hel verden som er opptatt av det, og ikke bare norsk media, sier Solbakken og legger til:

– Det viktigste er at de er flinke med de andre i troppen og ikke ser på seg selv som de ekte barna mot de uekte barna.

– Men jeg kan forstå irritasjonen over at du får masse spørsmål om det, men jeg lever ganske godt med det, sier Solbakken.

Han roser Haaland for oppførselen internt i spillergruppen.

– Jeg tror overhode ikke vi hadde tenkt at han var en superstjerne hvis vi ikke hadde visst det og sett ham på innsiden, sier Solbakken.