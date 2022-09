Langer ut i ny bok: Nektet å ha mer med NFF å gjøre

HARDE BESKYLDNINGER: Bent Høie (t.h.) beskylder Norges Fotballforbund - her ved nåværende president Lise Klaveness - for å ha oppført seg lite solidarisk gjennom pandemien.

Det er i boken «Uro i koronaens tid», som kommer ut lørdag, at den tidligere helseministeren tar i bruk sterke ord når han omtaler Norges Fotballforbund.

«De fleste har stor forståelse for at vi må åpne landet trinn for trinn. Men Norges Fotballforbund presser hardt på både departement og direktorat for at vi skal prioritere fotballen», innleder Høie.

Han skriver videre at NFF presser på for at de skal prioriteres foran andre.

«Til slutt gir jeg beskjed til Berit Kjøll i Norges idrettsforbund om at jeg ikke vil ha noe mer med Fotballforbundet å gjøre. Hvis de har saker de vil ta opp med departementet eller meg, kan de gjøre det via henne. Jeg har fått nok», skriver Høie i boken.

Overfor TV 2 skryter Bent Høie om hvordan norsk idrett taklet pandemien.

– Unntaket var Norges Fotballforbund. De drev en voldsom kampanje ut i mediene, spilte opp opposisjonen, brukte sterke ord på vegne av fotballen, som gjorde at de krevde i realiteten å bli behandlet annerledes. Og få lov til å få gjøre ting som innebar økt smitte i samfunnet, på bekostning av resten av samfunnet. Så de opptrådte lite solidarisk i en nasjonal krise. Og det skuffet meg veldig, sier Bent Høie til TV 2.

Nåværende fotballpresident Lise Klaveness, var den som jobbet tettest på myndighetene under pandemien. Klaveness var da toppfotballsjef.

– Bent Høie bruker sterke ord, og vi må respektere hans opplevelse av det og at han opplevde fotballbevegelsen som intens. Samtidig var hele voksenbredden stengt i halvannet år selv om andre aktiviteter åpnet opp avhengig av smittenivået. Det var en stor folkebevegelse som ble satt på sidelinjen, sier Klaveness.

Mener møte ville gitt forståelse

Hun er åpen for at ting kunne blitt gjort annerledes.

– Vi må se oss selv i speilet, og det skal vi gjøre, men er det noe jeg ikke angrer på, så er det at vi sto veldig hardt på for bredden som var kontinuerlig stengt i halvannet år, sier Klaveness til TV 2.

Hun mener Norges Fotballforbund hadde gode argumenter og dokumentasjon for at fotballen burde fått starte opp tidligere, og mener Høie gjorde samarbeidsklimaet vanskelig med å ikke ville møte NFF til samtaler.

– For oss var det frustrerende ikke å få møte den øverste fagsjefen på området. Makt blir skjøvet oppover i krisetider og Bent Høie satt med de viktigste avveiningene. For oss var det stor frustrasjon å ikke få møte øverste helsemyndighet på området, og jeg er helt overbevist om et møte med han ville fått han til å se annerledes på saken, sier Klaveness.

Høie mener imidlertid at NFF aldri var interessert i en konstruktiv dialog. Han mener dessuten at dokumentasjonen NFF hevdet å ha ikke holdt mål.

– Jeg forholdt meg til idrettspresidenten og forbundet, og jeg så ikke noe behov for å ha noen møter med fotballen fordi de var ikke interessert i en konstruktiv dialog. Da kunne ikke jeg, i en så krevende tid, bruke tid på de, sier Bent Høie til TV 2.

– Hvordan opplevde du det presset?

– Det var veldig sterkt, fordi de har mange veldig sterke talspersoner og mange tilhengere og er en stor folkebevegelse. Når de bruker en så kraftig stemme, så påvirker det alle. Og jeg har veldig klart inntrykk av at resten av norsk idrett, så opplevde man dette som ganske ubehagelig, hevder Høie.

Lise Klaveness mener mye av dette kunne blitt løst med bedre kommunikasjon.

– Fikk smake sin egen medisin

For NFFs del toppet det seg da en positiv covid-test fra Omar Elabdellaoui gjorde at Norge ikke kunne reise ut av landet for å møte Romania og Østerrike til Nations League-kamper.

Til slutt ble kampen mot Østerrike spilt av et «Nødlandslag» bestående hovedsakelig av spillere fra utenlandske klubber.

– Det var på en måte toppen, og da snudde de litt. For da fikk de smake litt sin egen medisin for å si det rett ut, med den smittesituasjonen som oppsto. Så da opplevde jeg at de dempet seg litt, sier Bent Høie.

– Det at de presset så hardt på, og irriterte deg så mye som du beskriver. Var det med på å sinke prosessen?

– Absolutt ikke. Det var ikke sånn at jeg straffet de for dette, det vi gjorde var hele veien basert på gode faglige vurderinger. Men i motsetning av resten av idretten, så aksepterte ikke fotballen dette, hevder Høie.

Lise Klaveness sier hun ønsker å føle lite i denne saken.

– I etterpåklokskap er det som står igjen for meg at vi var for sen med å engasjere oss for bredden. Hadde jeg kunne gjort om igjen på det, så ville jeg vært tydeligere på dokumentasjonen der. Jeg skal ikke si at vi ble straffet, men jeg tror det hadde vært lurt av myndighetene å møte den største idrettsbevegelsen i Norge. Jeg tror det ville gitt en annen forståelse av saken, sier Lise Klaveness.