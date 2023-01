Landslagsstopper til Bundesliga-klubb

Andreas Hanche-Olsen (25) har signert for tyske Mainz.

TIL TYSKLAND: Andreas Hanche-Olsen er klar for Meinz. Foto: Vegard Grøtt / Bildebyrån

Det melder klubben på sin hjemmeside fredag.

25-åringen har signert en kontrakt på 2,5 år. Hanche-Olsen hentes fra den belgiske klubben AA Gent, som han har spilt for siden 2020.

– Det var mitt mål og en drøm å få spille i Bundesliga. Overgangen til Mainz er det perfekte steget for meg, fordi klubben har alt som appellerer til meg om fotballspiller: et høyt intensitetsnivå i spillet og en lidenskapelig fanskare. Jeg er spent på å lære alt om klubben og ser fram til å bli en del av dette laget, sier Hanche-Olsen.

Landslagssjef Ståle Solbakken mener klubbskiftet er riktig for 25-åringen.

– Det er vi fornøyd med, det er ett perfekt steg for han. Det er et lite steg opp fra den belgiske klubben, og han kommer til en klubb som er veldig stabil, sier Solbakken til TV 2.

Han forteller at det viktigste nå for Hanche-Olsen er å bli helt skadefri. Neste kamp for Norge er 25. mars mot Spania i EM-kvalifiseringen.



NY KLUBB: Andreas Hanche-Olsen har frem til nå spilt for den belgiske klubben Gent. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener overgangen til Meinz er et riktig steg opp for stopperen.

– Det er en veldig fin overgang for han. Han har vært i en av de mest solide klubbene i Belgia, gjort sakene sine bra og utviklet seg fint. Det klareste beviset på å ha gjort det bra er å bli hentet til en Bundesliga-klubb, som er et steg opp, sier Mathisen.

Den tidligere Stabæk-spilleren står med 14 landskamper for Norge, hvor han fikk sin a-lagsdebut høsten 2020.

TV 2-eksperten mener klubbytte også er gode nyheter med tanke på spill på landslaget.

– Det er en gladmelding for Ståle Solbakken som vil at spillerne hans skal spille på høyeste nivå. I Tyskland er det langt tøffere kamper hver eneste runde. Det er fint også for ham på landslaget, hvor han skal spille seg inn på laget.

Den tyske klubben ligger på 10. plass i Bundesliga etter sesongens 15 første kamper.

Saken oppdateres!