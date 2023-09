Landslagsspiller skutt og drept

LANDSLAGSSPILLER: Gilberto Hernández her i duell med Tottenham-stjernen Cristian Romero i en landskamp mellom Panama og Argentina. Foto: LUIS ROBAYO

Gilberto Hernández døde da to bevæpnede menn åpnet ild mot en gruppe mennesker i Panama, skriver BBC.

Hernández står oppført med to landskamper for Panama og spilte for den regjerende ligamesteren Club Atlético Indenpendiente.

Han befant seg i byen Colón da det ble åpnet ild mot ham og flere andre. Hernández mistet livet i hendelsen, mens sju personer skal være skadet.

Ifølge BBC er det ikke klart om Hernández var målet til de bevæpnede mennene.

Den britiske radio- og TV-kringkasteren skriver også at det har vært en økning i drap i Colón de siste månedene, ettersom to rivaliserende gjenger kjemper om kontrollen over smuglerruter.

Over 50 personer skal være drept i byen hittil i år, i byen hvor det bor om lag 40.000 mennesker. Gjerningsmennene skal fortsatt være på frifot.