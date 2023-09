Landslagsspiller døde: – Et stort sjokk

Det er Violeta Mituls islandske klubb Einherji som deler om hennes bortgang.

– Det er med dyp sorg vi kunngjør det plutselige dødsfallet til vår spiller, lagkamerat og venn, Violeta Mitul, som døde i en ulykke natt til 4. september, bare 26 år gammel, skriver klubben.

LANDSLAGSSPILLER: Violeta Mitul (i rødt) i aksjon for Moldova mot Sverige. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Samfunnet i Vopnafjörður er i sorg, fortsetter Einherji.



Ifølge avisen Visur, som henviser til islandsk politi, skal Mitul ha falt ned fra en klippe i Vopnafjördur.

Hun ble erklært død da ambulansepersonell kom.

– Violeta var godhjertet, energisk og smilende. Hun var et solid lagmedlem og en eksemplarisk fotballspiller, uttaler klubben.

De skriver videre at Mitul hadde en nøkkelrolle i den islandske serien.

26-åringen spilte 41 kamper for Moldovas landslag.

– Hennes død er et stort sjokk for oss alle og tomrommet hun etterlater seg er stort. Våre tanker går til hennes lagkamerater og trenere som sørger over den trofaste Einherji.