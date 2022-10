Landslagsprofil uenig i Haaland-valg: – Hadde ikke gjort det

Landslagsspiller Morten Thorsby skiller seg ut fra de fleste fotballspillere med klare politiske standpunkt.

Som gjest i podkasten Lundh snakker han om at fotballspillere må skjønne makten de sitter på, og bruke den så mye som mulig.

– Jeg personlig er veldig tydelig rundt disse tingene, svarer Thorsby på spørsmål rundt om spillere har et ansvar som spillere for klubber mange hevder blir brukt til sportsvasking.

I episoden siktes det til svenske Alexander Isaks overgang til Newcastle og Erling Braut Haalands til Manchester City. Grunnen er eierskapet av det statlige saudiarabiske investeringsfondet.

– Du hadde ikke gått til PSG, Manchester City eller Newcastle?

– Nei, jeg hadde ikke gjort det, sier Thorsby, selv om det ikke har vært et alternativ.

VG omtalte saken først i Norge.

Morten Thorsby har engasjert seg sterkt i klimakampen. Under landslagssamlingen i september mente han overfor TV 2 at fokuset rundt store spørsmål er noe Braut Haaland må lære seg å leve med.

– Det at fokus handler om klubbvalg, det synes jeg ikke at Erling må ta selvkritikk for. Det er ikke det viktigste her. Erling er er en av verdens beste fotballspillere og har valgt å gå til en av verdens beste klubber, det er helt fantastisk.

– Men det gjør ham også til en av verdens mest innflytelsesrike mennesker. Det jeg som venn og kollega med de verdiene jeg står for, det jeg prøver å inspirere og påvirke ham til, er å bruke stemmen sin og bruke påvirkningskraften sin, sier Thorsby.

Videre i podkasten med fotballjournalisten Olof Lundh ble han spurt om Arsenal-kaptein Martin Ødegaard, hvor flyselskapet fra De forente arabiske emirater, Emirates, er lagets hovedsponsor.

Union Berlin-spilleren forteller at han er tydelig med både han og Haaland.

– Jeg og Erling er kjempegode venner. Martin også. De har sine personligheter og jeg har min. Men skal man respektere hverandre, må man også være ærlig med hverandre. Jeg er 100 prosent ærlig med alle jeg snakker med, sier Thorsby.