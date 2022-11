Landslagskometen ble kjørt hardt: – Leo var fly forbannet

LEOS LEKELAND: Med en far som ble kalt steinknuseren og en barndomstrener som innrømmer at han var gæern, har Leo Skiri Østigård inntatt rollen som Norges nye forsvarsbauta. Foto: Vegard Grøtt / Bildebyrån

– Jeg var litt gæren. Jeg var kjent for det, innrømmer Tommy Unhjem.

– Men det tar jeg bare som et kompliment, legger han til og ler hjertelig.

En av distriktets store karakterer har akkurat svingt varebilen sin inn foran det gule klubbhuset til Åndalsnes IF.

Til tross for at den iskalde vinden river og sliter i ham, har hardhausen kun en tynn hettegenser utenpå t-skjorten der han skritter ut på kunstgresset.

KONTROVERSIELL: - Ble litt bråk, sier gamletreneren om valget han tok da Leo Skiri Østigård var 13 år gammel. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Det var her - omgitt av en gigantiske fjell og barsk natur - at han tok et kontroversielt valg da Leo Skiri Østigård var 13 år gammel.

Unhjem, som kommer fra nabobygda Isfjorden og som var kjent for sin røffe spillestil fra tiden i Molde og Hødd, var den gangen trener for G16-laget til Åndalsnes IF.

I skyttergraven

De fleste i bygda, som er mest kjent for «Mannen», «Kompani Lauritzen» og Tom Cruise, hadde hørt at det var et spesielt talent i klubben.

Men det var Unhjem som gjorde noe med det.

– Jeg så at gutten hadde noe spesielt og at han trengte bedre matching. Selv om han ikke var gammel nok, så tok jeg ham likevel med på G16-laget. Det fikk jeg en del pepper for og det var mye motstand i klubben. Det ble rett og slett litt bråk ettersom dette ikke var etter boka. Jeg måtte derfor i skyttergrava og forsvare meg, men det brydde jeg meg ikke om, forteller han.

Da han så at gutten - som nå er blitt voksen og spiller for Napoli og Norge - tok nivået fort, var ikke veien lang til klubbens A-lag. Der ble Skiri Østigård presentert for Unhjems noe spesielle treningsmetoder.

– Det var tøffe regler og det ble litt vilt av og til. Men det var for å få frem konkurranseinstinket til spillerne. Det kunne imidlertid føre til håndgemeng og ekstra tøff atmosfære, men det herdet dem og ham. Man blir tøffere av å krige litt.

– Så regelen var at du ikke blåste frispark på dine treninger?

– Ikke uten at det var skikkelig stygt. Her nyttet det ikke å rulle rundt. Leo var fly forbannet i starten når han ikke fikk frispark, men etterhvert ble det motsatt. Da var det han som ga de andre juling, svarer Unhjem.

I SØKELYSET: Leo Skiri Østigård trodde at han hadde scoret for Napoli mot Liverpool i Champions League, men målet ble annulert. Foto: Nick Potts

Nå, etter å ha vært innom både eliteserien i Norge, England, Tyskland og Italia, blir Skiri Østigård omtalt som et forsvarsfunn. Til tross for sine 22 år går han foran som en hærfører som utmerker seg med sin hodestyrke og spenst.

– Jeg så at han hadde det som faren hadde da han spilte for Åndalsnes: Killerinstinkt og den rette holdningen. Da vi skulle starte treningene så hadde Leo allerede holdt på en time på egen hånd. Han bodde jo bare rett her borte, sier Unhjem og peker.

Temperamentsfull

Over jernbanen og opp i boligfeltet ligger veistumpen Kålrotstien. Her vokste Skiri Østigård opp med to søstre, en bror, mamma og pappa Even - som hadde kallenavnet steinknuseren da han ruvet i forsvaret til fotball-laget som nådde så langt som til 1. divisjon.

– Hehe! Det stemmer at det var noen som sa steinknuseren. Sånn var det på 90-tallet; det var om å gjøre å være tøffest og hardest. Det var spillestilen min. Jeg likte ikke å tape dueller.

Pappa Østigård viser oss rundt i huset. På loftet henger draktene til Norge, Viking, Brighton, St Pauli, Coventry og Genoa. I vedskjulet står det som har blitt omtalt som «hemmeligheten bak den ekstreme egenskapen» til 22-åringen. Og ut innkjørselen og til venstre ligger løkka som ble bygget av foreldrene til guttene og jentene i nabolaget.

Nå er målnettingene borte, kun stolpene står igjen.

FAR SOM SØNN: Pappa Even Østigård var selv kjent som en kompromissløs forsvarsspiller da han var aktiv på Åndalsnes. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Jeg trente ham til han var 11-12 år. Han var ivrig og selvgående, og klar på hva han ønsket å oppnå. Da så jeg at han var tøff på hodet, uredd, og at han hadde spenst og timing. Da sa jeg til ham at «dette bør du utvikle, så har du et fortrinn til mange andre».

– Det tror jeg han har tenkt på. Det er ikke dumt å ha en spisskompetanse.

Han trekker frem «vinnerskalle» og «temperamentsfull» som to fremtredende egenskaper hos sin sønn gjennom ungdomstiden.

Even Østigård forteller at gutten tidlig satte seg mål om hva han ønsket å oppnå. Og pappaen legger ikke skjul på at han er stolt over hvor langt han har kommet sin unge alder til tross.

Plukket opp av privatsjåfør

Bare den siste uka har Leo Skiri Østigård vært i søkelyset etter å ha fått et mål annullert mot Liverpool i Champions League, strippet ned til underbuksa etter å ha gitt bort drakt, shorts og strømper til supporterne og blitt tatt ut i Ståle Solbakkens tropp til landskampene mot Irland og Finland denne uken.

Pappaen mener at det som er viktigst for sønnen nå er å spille seg til fast plass på Napoli og bidra til at Norge kommer til EM.

Han tror samtidig at han ikke ville vært der han er uten ballasten han fikk med seg etter fotballoppveksten på nordvestlandet.

– Det at Tommy lot Leo få være med de store guttene og spille voksenfotball betydde mye. Men skulle han være med der var treneren klar på at han også måtte tåle å få litt juling, samtidig som han passet på så han ikke ble skadet, forteller Even.

Han har allerede vært flere ganger i Italia denne høsten og fulgt sønnen på nært hold. Siste gangen var også gamletreneren med til Napoli.

– Vi ble hentet av privatsjåfør på flyplassen og bodde sammen med Leo i villaen hans. Det var en drøm og noe av det største jeg har vært med på. Jeg får frysninger når jeg tenker på at han gjør sakene sine så bra som han gjør, sier Unhjem.

Han lukker opp bakdøra på varebilen sin og viser stolt frem drakten han fikk fra spilleren han en gang var trener for.

– Spillerne er som guder der nede. Når vi sa at vi var fra Norge så ropte folk «Ostigard!» Og vi fikk den servicen på byen. Han har en utrolig stor status blant tilhengerne, som han er flink til å ta vare på. Leo er en gutt med et steike stort temperament, men et like stort hjerte, forteller Tommy.

-Men drakten får jeg ikke på meg før jeg har slanket meg 10 kg. Så det blir en tøff vinter, legger han til med et smil.