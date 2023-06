Landslagskeeper knust – måtte av banen

Guro Pettersen (31) i tårer da hun måtte av i siste kamp før VM. Så gikk Vålerenga på sitt første tap for sesongen.

LSK Kvinner-Vålerenga 2-0

Episoden der Pettersen ble skadet skjedde etter 36 minutter.

Tromsøværingen kom ut og fanget ballen i 16-meteren, men fikk samtidig armen til LSK Kvinners Mimmi Löfwenius i hodet.

LSK Kvinner-spissen kom i høy fart og greide ikke stoppe for sisteskansen.



Keeperen fikk medisinsk tilsyn og fortsatte i noen minutter, men måtte til slutt forlate banen.



– Man blir jo redd i slike situasjoner når man har hatt mange av de trøkkene, sa Solveig Gulbrandsen på TV 2s sending.



Pettersen fortalte til Nordlys i fjor at hun hadde hatt 13 hjernerystelser.

Foreløpig er det ikke stilt noen diagnose etter fredagens hodesmell.

På vei av banen så keeperen nærmest utrøstelig ut da hun fikk en lang klem av motstandernes keepertrener, Bente Nordby, på sidelinjen.

Treneren irritert

Vålerenga-trener Nils Lexerød er sint etter skaden, og er urolig for keeperen sin.

– Det er jeg ikke sikker på om går så bra. Her må dommerne på jobb og begynne å beskytte spillerne. Vi kan ikke ha det sånn, sier han til TV 2.

Norge spiller åpningskampen i VM mot vertsnasjon New Zealand 20. juli.

Landslagssjef Hege Riise har ikke uttalt hvem som blir førstekeeper i mesterskapet. Pettersen er en del av en keepertrio sammen med LSK Kvinners Cecilie Fiskerstrand og Branns Aurora Mikalsen.

Superscoring

Lillestrøm vant 2-0 etter sene scoringer i andre omgang. Det første var en årets mål-kandidat signert Amanda Haahr:

Det andre ble scoret av Mimmi Matilda Löfvenius Veum.

Vålerenga leder Toppserien, men det første tapet for sesongen gjør at Rosenborg får muligheten til å krype helt opp i ryggen på dem om trønderne skulle vinne de to kampene de har til gode.

Da er Rosenborg kun ett poeng bak.

Lillestrøm er på tredjeplass, åtte poeng bak med én kamp mindre spilt.