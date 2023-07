Landslagets luksusreise: – 40.000-80.000 kroner per billett

Allerede 4. juli startet de norske landslagsspillerne og støtteapparatet på todagersreisen som skulle ta dem til New Zealand.

En reise som gikk fra Oslo til Dubai, hvor landslaget fikk en kort overnatting, før siste etappe til Auckland.

Totalt var de i luften omkring et døgn. Første etappe til Dubai tar rundt sju timer, mens siste rest til Auckland tar nesten 16 timer.

For flesteparten av spillerne var det første gang de reiste så langt. Det var også første gang mange av dem fikk sitte på businessklasse om bord i flyet.

– Vi vet at flybillettene koster rundt 40.000-80.000 kroner per billett, men vi vet ikke nøyaktig hva det ligger på. Det handler litt om når de ble bestilt i forkant av reisen og hvilke tidspunkt man reiser på, sier NFFs økonomidirektør Kai-Erik Arstad til TV 2.



Grunnen til at Arstad ikke har de nøyaktige tallene er fordi Fifa betaler flybilletter og overnattinger på reisen for samtlige landslag.

MØTTE PRESSEN: De norske landslagsspillerne har vært i New Zealand i nesten to uker allerede. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Tror det hadde mye å si



For Norges del er trolig summen godt over én million kroner per vei for spillere og hele støtteapparatet.

– Jeg er veldig glad for det. Jeg tror det hadde mye å si. Man opplever «jetlag» uansett, men at reisen var slik den var, det hadde mye å si for oss, sier Bayern München-profilen Tuva Hansen.



GLAD: Tuva Hansen var i sedvanlig humør da hun møtte den norske pressen i Auckland. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Ifølge Arstad er dette første gang de norske kvinnene får reise på businessklasse til et mesterskap, noe som har vært vanlig for herrelandslag i en årrekke.

– Det handler litt om at det er en ganske lang reise ned og at det skal bli lagt til rette for at de skal kunne prestere under mesterskapet og at de har mer fokus på likebehandling.

Det norske landslaget har også med seg egen kokk fra Norge som sørger for måltider gjennom hele mesterskapet.

På Norges Fotballforbunds YouTube-kanal kan du se hvordan reisen var for spillerne.

– Det er en stor forskjell



Under sommerens VM har Fifa for alvor lyttet til de viktige stemmene som har gått i bresjen for likestilling i fotballen.

Totalt er premiepengene hevet med 367 prosent fra VM i 2019.

Samtlige 737 VM-spillere er garantert omkring 350.000 kroner utbetalt av Fifa for å delta i gruppespillet.

Så øker summen jo lengre man kommer. Spillerne på finalelagene vil få rett i underkant av tre millioner kroner hver.



For landslagets assistenttrener, Ingvild Stensland, er forskjellen stor fra da hun selv var aktiv.

– Det er en stor forskjell, det må jeg si. Jeg led ingen nød, men utviklingen har gått i riktig retning, sier Stensland som selv deltok i fem mesterskap for Norge.



Slik er Fifas utbetalinger Spillere: Gruppespill: 332.000 Åttedelsfinale: 663.000 Kvartfinale: 995.000 4. plass: 1,82 mill. 3. plass: 1,99 mill. 2. plass: 2,16 mill. 1. plass: 2,99 mill. Forbund: Gruppespill: 17,25 mill. Åttedelsfinale: 20,68 mill. Kvartfinale: 24,1 mill. 4. plass: 27,14 mill. 3. plass: 28,86 mill. 2. plass: 33,34 mill. 1. plass: 47,43 mill.

Selv om dette er et stort steg for kvinnefotballen, er det fortsatt bare en fjerdedel av hva herrene som deltok i Qatar-VM fikk utbetalt.

Noe Australias landslag satte fokus på for få dager siden i en video delt på sosiale medier.

De norske spillerne er sjeleglade for at jobben de legger ned endelig blir belønnet. Men de er også krystallklare på at man ikke er i mål ennå.

– Man jobber hele tiden for å prøve å minske gapet. Så klart når det skjer en så stor økning, så er man først og fremst fornøyd med det. Men vi må fortsette å kjempe for å øke det for hver eneste gang, sier Barcelona-stjernen Ingrid Syrstad Engen.



TO DAGER IGJEN: Torsdag sparker Norge og Ingrid Syrstad Engen i gang VM mot vertsnasjonen New Zealand. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Fortsatt veldig langt unna herrene

En av kvinnefotballens mest markante stemmer, Ada Hegerberg, gleder seg stort over fremgangen.

– Helt ærlig, så er jeg skikkelig happy med at spillerne endelig får betalt. Det er en drøm å kunne spille i et mesterskap, men det kreves også veldig mye jobb, både mentalt og fysisk. Når jentene nå endelig får betalt, så er det en start.



– Det er litt sånn forventet at vi skal være takknemlig. Vi er veldig happy, men vi skal også videre, sier Hegerberg til TV 2.



VIKTIG: Ada Hegerberg blir svært viktig om Norge skal oppnå suksess i VM. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Men selv om økningen er stor, peker landslagsspillerne i likhet med Australias landslag på at kampen må fortsette.

– Litt blandede følelser om det. På en måte synes det som skjer i år viser at man er på riktig vei og det skulle bare mangle. Nå som det er i vinden må man fortsette å pushe, de (Australias landslag) har jo helt rett, så litt blandede følelser, sier Guro Bergsvand.



Samme følelse sitter Arsenal-stjernen Frida Maanum med.

– Det er en lang vei å gå. Det er positivt at vi tar steg hele veien. Dette er mye mer enn hva vi fikk da jeg var med i mitt første VM i 2019. Jeg synes det er bra at Australia retter fokus mot det, vi må ikke glemme at vi fortsatt er veldig langt unna herrene, sier Maanum.

ARSENAL-STJERNE: Frida Maanum har storspilt for Arsenal denne sesongen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Norge åpner VM mot vertsnasjonen New Zealand på torsdag. Kampen ser du på NRK fra klokken 09.00!