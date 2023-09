LaLiga-sensasjonen: – Ville blitt sjokkert

Se Girona-Real Madrid på TV 2 Play lørdag fra klokken 18.25!

Hvis du har vært uten internett, TV og tilgang på fotballtabeller den siste tiden, for så å sjekke ut LaLiga-tabellen nå, vil du nok få et lite sjokk.

Helt på topp av tabellen før åttende runde finner vi verken Real Madrid, Barcelona eller Atlético Madrid.

Øverst på tabellen finner vi Girona.

HERJER: 19 år gamle Sávio har tatt LaLiga med storm denne sesongen. Foto: JORGE GUERRERO

Det er langt fra Madrids 3,2 millioner innbyggere til Gironas om lag 100.000 innbyggere.



Det er også langt fra Camp Nous 100.000 seter til Estadi Montilivis 14.000 seter.

Byen er altså mindre enn Bergen og har færre seter på arenaen enn Brann Stadion.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er ikke overrasket over at en mindre klubb leder ligaen etter sju kamper, men at det varer, det har han liten tro på.

– De klarer ikke å stå hele løpet ut, da ville jeg blitt sjokkert. De har ikke nok kvalitet i laget til det. Jeg ser på dette som at de er i en flytsone, men plutselig varer den flytsonen så lenge at de kan kjempe om en plass i Europa, noe som ville være enormt for en klubb som Girona. Men ligamester, det blir de ikke, sier TV 2s ekspert.

Oppkjøpet som endret alt

Man skal ikke lengre tilbake enn til 1999 for at Girona var å finne på nivå sju i spansk fotball.

I 2017 skulle alt endre seg for Girona.

For første gang i klubbens historie skulle de spille LaLiga-fotball, men det var ikke den eneste endringen.

I august ble det offentliggjort at City Football Group kjøpte 44,3 prosent av klubben. Selskapet er majoritetseid av De forente arabiske emirater.

Eierne er de samme som har gjort Manchester City til verdens beste fotballklubb.

Stamsø-Møller mener en klubb som Girona er perfekt for fundamentet Manchester Citys eiere forsøker å bygge.

– Dersom de kjøper opp klubber som er store, har mye historie eller supportere med store ambisjoner, da tror jeg det vil by på problemer, sier Stamsø-Møller og fortsetter:

– Dersom de kjøper en stor klubb i et annet land og sier at de er nummer to eller tre i rekken, så er det å pisse på klubbene. Da er det bedre å ta over klubber som Girona, som forstår sin plass i systemet.



– Guardiola-familien har mye makt i regionen

I skrivende øyeblikk eier altså City Football Group serielederne i de to ligaene som omtales som verdens to største.

– Jeg tror vel egentlig ikke at målet deres er å skape to mesterlag i begge ligaene. Det handler nok om at de vil ha et hierarki. De vil nok ha konkurransekraftige lag i flest mulig ligaer, men de hadde satset enda hardere om målet var å vinne LaLiga, sier TV 2s ekspert.



En annen som fikk makt over klubben var broren til Pep Guardiola.

Pere Guardiola var nemlig lederen for Girona Football Group, som sikret seg 44,3 prosent av de andre andelene av klubben. Sammen eide de to selskapene da 88,6 prosent av klubben.

LEGENDE: Cristhian Stuani har herjet for Girona i en årrekke. Nå sitter han mest på benken, men er fortsatt en viktig del av laget. Foto: MIGUEL RIOPA

– Det ligger jo i Catalonia og broren til Pep Guardiola er godt inne i klubben. Man kan iallfall si at Guardiola-familien har mye makt i den regionen, sier Simen Stamsø-Møller, som selv har vært i Girona flere ganger.

– Jeg har vært der mange ganger. Det er en veldig liten, men fantastisk by, med en enorm sykkelkultur, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.



Blanding av rutine og talent: – Oppskriften

Troppen til Girona har innslag av store talenter, men også rutinerte fotballspillere som har opplevd mye.

I den ene enden finner man store talenter som Sávio (lån fra Troyes), Arnau Martinez og Pablo Torre (lån fra Barcelona).

I motsatt ende finner man Premier League- og LaLiga-vinner Eric Garcia, Nederland-veteranen Daley Blind og Gironas største helt Cristhian Stuani.

– Jeg tror det er oppskriften for å kunne holde et lag i ligaen. Målet deres er jo å være en faktor og et godt lag i LaLiga. Da må du ha spillere som du kan stole hundre prosent på, samt at du har spillere du kan utvikle.

– Man kan ikke bare hente talenter og sette sammen et lag, avslutter Simen Stamsø-Møller.