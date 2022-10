Lagkameraten ikke lenger i tvil: – Haaland er verdens beste

I ALT SLAGS VÆR: Det er to ting du kan være sikker på i Manchester: at regnet høljer ned, og at Erling Braut Haaland scorer mål. Foto: Martin Rickett

– Det er først og fremst sulten hans etter å fortsette å vinne og fortsette å score mål. Han er aldri fornøyd enten han scorer ett, to eller tre mål. Han ønsker alltid å score mer. Han er så målbevisst i hodet sitt, sier Gómez til TV 2.

Spanjolen er jevnaldrende med Haaland, har også fortid i Borussia Dortmund, og kom også til Manchester City i sommer.

Gómez har tatt over rollen til Oleksandr Zinchenko som Citys nye hybrid mellom en back og en midtbanespiller.

Etter at han kom inn fra benken i helgens Manchester-derby, noterte han seg for sin første målgivende pasning i klubben.

Mottakeren var, ikke overraskende, målmaskinen Erling Braut Haaland.

– Jeg håper jeg kan servere ham mange flere ganger, sier Gómez.

Han møter TV 2 inne på et av intervjurommene på Manchester Citys treningsfelt. Han er lavmælt, men fremstår ydmyk og svært høflig, med et smil om munnen under hele intervjuet.

– Det er veldig komplisert. Det er vanskelig å skjønne alt, sier han om tilpasningen til Pep Guardiolas regime.

– Jeg prøver å være som en svamp hele tiden. Det er som å være på universitetet. Jeg prøver å lære av hver video, på hver trening, på hver øvelse og av hver lagkamerat. Det er det jeg må gjøre for en dag å bli like god som dem, sier Gómez.

– Han overrasker hele verden

Det snakkes varmt om spanjolens første måneder i Manchester City, men det er naturligvis et godt stykke opp til den sensasjonelle starten til hans norske lagkamerat.

Haalands rekordknusende start på karrieren i England er hovedfokuset for øyeblikket i engelske medier, der det gjøres sammenligninger til tidenes beste fotballspillere og forsøk på å regne ut akkurat hvor historisk jærbuen kan bli om han fortsetter i samme spor.

– Er de utrolige Haaland-tallene et tema i garderoben også?

– Nei, vi kjenner ham og vet at han kommer til å levere gode tall. Men det kan komme øyeblikk der han ikke scorer tre mål, kanskje bare ett eller ingen, men at arbeidet han gjør utenom hjelper andre med å score. Det gjør ham til en mer komplett spiller, sier Gómez.

Han beskriver de målgivende pasningene fra Haaland til Phil Foden mot Manchester United som noe som settes vel så stor pris på i City-garderoben som hans mange scoringer.

Engelske medier prøver i disse dager å finne de rette superlativene for å beskrive Haalands unike start i City. I den populære podcasten The Totally Football Show ble nordmannens bragder beskrevet som «science fiction».

KLARE FOR KAMP: Sergio Gómez (t.v.) og Erling Braut Haaland (t.h.) på trening dagen før møtet med FC København. Foto: JASON CAIRNDUFF

– Han overrasker hele verden. Hele verden vet hvem han er nå. Han har vist hvilken god spiller han er i Norge og i Dortmund, og nå har han allerede overbevist etter ti kamper. Vi er veldig glade for å ha ham som lagkamerat, sier Gómez.

Frykt-faktor

Jamie Carragher snakket under Sky Sports-programmet Monday Night Football om frykt-faktoren Haaland påfører forsvarerne han skal møte allerede før kampen.

Han kjenner seg igjen fra tiden som spiller, og frykten han kjente på før han skulle møte Thierry Henry.

– Når jeg skulle spille mot ham, tenkte jeg bare på ham, og det påvirket spillet mitt, sa Carragher og trakk parallellen til Haaland:

– Over hele landet drar spillere denne uken til trening og snakker om ham, hvordan de kan stoppe ham. Det finnes ingen tvil: Mentalt er han allerede i hodene deres.

Sergio Gómez mener det nærmest ikke nytter å gjøre hjemmeleksene før møtene med Haaland.

– Alle midtstoppere, alle forsvarsspillere, kjenner til ham. De kommer til å prøve å studere ham mest mulig, men vi vet at han under kampen kan dra en genistrek opp av hatten. Han kan avgjøre kamper alene, og det er det som gjør ham unik, sier Gómez.

– Til slutt: Er han verdens beste nå?

– For meg, og for resten av laget, er svaret definitivt ja. Han er den perfekte spiss for oss, og jeg mener han viser at han er verdens beste spiss for øyeblikket.