Lagkamerat i intern duell med Haaland: – Jeg må si meg selv

Onsdag fra kl. 20.00: Se Manchester City-Real Madrid på TV 2 Play.

For første gang denne sesongen stilte Walker til pressekonferanse på Manchester Citys treningsfelt tirsdag ettermiddag, dagen før Champions League-semifinalens returoppgjør mot Real Madrid.

Dermed oppstod en gyllen mulighet til å bli klokere på et spørsmål som også har vært en kilde til interne morsomheter i Manchester City: Hvem er raskest av Walker og Haaland?

Backen har lenge vært kjent for sin enorme fart, men planen hans på tronen ble utfordret da Haaland kom til klubben i fjor sommer.

Tallene fra UEFA viser at det er svært jevnt: Både Walker og Haaland har blitt målt til en maksfart på 35,2 kilometer i timen.

– Men hvem er egentlig raskest?

– Manageren (Pep Guardiola) liker ikke å trene på store flater, og vi bruker begge tid på å komme opp i maksfart. Erling er veldig rask, sier Walker til TV 2.

Han hyller Haalands evne til å skape sjanser utelukket på grunn av kraften og farten sin.

– Men jeg må fortsatt si meg selv. Jeg må si meg selv, sier lynbacken.

Walker blir ofte valgt av trenerne sine til å håndtere motstandernes fotrappe spillere, som Frankrikes Kylian Mbappé i VM eller Real Madrids Vinícius Júnior i forrige uke.

På spørsmål om han fortsatt er like rask som han var da han var yngre, eller om han begynner å bli tregere med årene, trekker Walker på smilebåndet.

– Jeg er 32, men jeg er ikke gammel, gliser han.

– Jeg føler meg fortsatt veldig bra. Jeg har holdt meg i god form, passer på kroppen min utenfor banen, jobber i gymmen … Og så må jeg takke foreldrene mine for genene, sier Walker.

Han hevder at han nylig ble målt til 37,5 kilometer i timen av Manchester Citys idrettsanalytikere.

– Brukbart, kommenterer Walker og blir møtt med latter fra den overfylte pressesalen på Manchester Citys treningsfelt.

Etter at Walker hadde forlatt rommet, kom manager Pep Guardiola inn for å svare på pressens spørsmål.

Etter å ha nevnt at han mener laget må få bedre flyt i angrepsspillet enn de hadde i 1-1-kampen på Santiago Bernabéu, og at han «har en idé om hvordan», får han et oppfølgingsspørsmål om hvordan dette skal gjøres.

– Jeg kommer ikke til å overtenke i morgen. Ikke bekymre dere, folkens, sier Guardiola til høylytt latter fra salen.

Han har fått rykte på seg for å overtenke taktikken sin i viktige Champions League-kamper, som mot Chelsea i 2021-finalen. Det endte med 0-1-tap.

– Jeg kan ikke fortelle dere (hva planen er), for da hører Carlo (Ancelotti) meg, smiler Guardiola.

– Vi må være oss selv, oppfordrer han.

Nathan Aké er den eneste spilleren som mangler for Guardiolas menn i kampen om finaleplass i Champions League.

Guardiola har ikke vunnet turneringen på 12 år, men uttrykker ingen stor bekymring for det på spørsmål om det vil prege hans ettermæle dersom han ikke tar City til topps i Champions League.

– Ettermælet mitt er allerede eksepsjonelt, gliser en dønn ærlig Guardiola og trekker på skuldrene.