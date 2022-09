Lå under etter 21 sekunder – så slo Brann nådeløst tilbake

Vålerenga - Brann 1-2 (1-0)

For ikke å havne for langt bak allerede nå, var Vålerenga nærmest avhengig av poeng mot Brann i første gruppespillkamp.

Og hjemmepublikumet på Intility Arena kunne ikke fått en bedre start da VIF tok ledelsen etter kun sekunder spilt. Men Brann slo tilbake og fikk med seg alle poengene hjem til Bergen.

Sammendrag: Vålerenga - Brann 1-2

Det betyr at tabellvinner Brann, som fikk med seg seks poeng inn i det avgjørende sluttspillet, nå leder med ni poeng. Det er to poeng mer enn Rosenborg, som startet sluttspillet med fire poeng og vant 3-1 over Stabæk lørdag.

– Det var utrolig deilig. Det er veldig viktig med tre poeng, og å få et forsprang på både Rosenborg og Vålerenga, sier matchvinner Maria Brochmann til NRK.

Vålerenga ligger blir liggende på 3. plass med de to poengene de gikk inn i sluttspillet med.

– Jeg begynner å bli litt lei av at vi er nesten gode nok mot Brann nå. De er litt bedre enn oss, det må vi erkjenne. Vi gjorde en bra 1. omgang, og i 2. omgang var de bedre enn oss, sier VIF-trener Nils Lexerød til NRK.

– Sånn har det vært i noen kamper nå. Vi må bare jobbe på for å holde det nivået vi hadde i store deler av 1. omgang, for da var vi bra. Men å bli seriemester blir nok vanskelig nå, da er det mange resultater som må gå vår vei, legger han til.

Sjokkåpning

Vålerenga gikk rett i strupen på Brann og brukte ikke mer enn 21 (!) sekunder på å ta ledelsen. En nydelig pasning fra Stine Ballisager til Janni Thomsen og så var det 1-0 til VIF før Brann rakk å tenke seg om.

Etter pause var det Brann som kom ut med mest energi, og knappe seks minutter ut i 2. omgang utlignet Therese Åsland for bergenserne.

I det 70. minutt erstattet Maria Brochmann målscorer Åsland, og det skulle vise seg å være et bytte mellom en målscorer og en annen.

For Brochmann hadde ikke vært på banen i mer enn ett minutt før hun fikk ballen fra Svava Rós Gudmundsdóttir og iskaldt sendte Brann i ledelsen. 25 minutter senere kunne Brochmann kalle seg matchvinner.

– Hun er fantastisk som kommer inn og gjør en forskjell. Det er det du vil spillerne dine skal gjøre. Du vil at de skal gjøre en forskjell når de kommer inn fra benken, sier Brann-trener Olli Harder.