La Liga-klubb med bud på rundt 100 millioner for Strand Larsen

Overgangssagaen rundt Groningen-spiss Jørgen Strand Larsen fortsetter. Nå har nok en klubb, denne gang den spanske La Liga-klubben Celta Vigo, kastet seg inn i kampen om nordmannen.

Interessen er allerede omtalt i nederlanske Voetbal International.

Etter det TV 2 erfarer skal den spanske klubben allerede ha fått avslått minst ett bud på 22-åringen. Budet skal ha vært på rundt 100 millioner kroner, ifølge TV 2s opplysninger.

TV 2 har tidligere omtalt at engelske Middlesbrough har hatt inne et bud i samme størrelsesorden.



I et intervju med TV 2 nylig, var den tidligere Sarpsborg-spissen åpen på at han var skuffet over at klubben ikke lot ham gå.

– Jeg føler jeg har fortjent å ta et nytt steg, og at budene er såpass høye at de burde bli godtatt, men jeg blir tvunget til å bli. Jeg føler jeg står i ingenmannsland. Det er en tøff situasjon, uttalte han.

Vinduet stenger torsdag

Med nok en klubb blant beilerne, har det på nytt blitt blåst liv i overgangssagaen rundt den norske spissen.

Torsdag stenger overgangsvinduet.

Per nå er tendensen at Groningen krever mer enn klubbene er villig til å betale for Strand Larsen.

Ifølge TV 2s opplysninger har den nederlandske klubben satt en klinkende klar pris for Strand Larsen: 120 millioner kroner – up-front.