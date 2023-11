Kvalikkamp avlyst: – Flaut for Start og norsk fotball

Kampen mellom Start og Bryne i kvalifiseringen til Eliteserien lørdag kveld er avlyst.

Banen på Sparebanken Sør Arena var ikke klar.

– Vi har vurdert banen som ikke er spilleberettiget på grunn av stor fare for skade. Det er mye frost, knallhardt og is på enkelte områder. I samråd med begge lagene, og spesielt hjemmelaget med ansvarlig lege på stadion, har vi funnet ut av dette ikke er spillbart, sier dommer Marius Hansen Grøtta til TV 2.

INSPEKSJON: Dommerne i samråd med klubbene avlyste lørdagens kamp. Foto: TV 2 Play

Terje Marcussen, daglig leder i Start, har ikke besvart TV 2s henvendelser lørdag kveld.

– Her har Start tatt et valg om å ikke skru på varmen på grunn av økonomi. De ønsker å spare penger. De trente på banen i går, men så kommer altså dommeren og er klink på at det ikke går an å spille på underlaget, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det er jo rett og slett fantastisk flaut, pinlig og uvirkelig, sier den tidligere Start-spilleren.



Usikkerhet rundt kampen

Det er usikkert hva som skjer med kampen nå. I utgangspunktet skal den neste kampen i kvalifiseringen gå på onsdag.

TV 2 har vært i kontakt med Fotballforbundet, som sier at de ikke kan si noe om hva som blir gjort med avlysningen ennå.



– Jeg vet ingenting. Du vet sikkert like lite som meg. Det spekuleres naturligvis, men det vil jeg unngå. Vi får se hva slags informasjon som kommer, og så gjøre det beste ut av det, sier Start-trener Sindre Tjelmeland til TV 2.

INGEN KAMP: Bryne-trener Kevin Knappen på Sparebanken Sør Arena. Foto: TV 2 Play

Bryne-trener Kevin Knappen vet heller ikke hva som skjer videre.

– Det blir opp til NFF, når eller hvor den skal spilles. Vi skal jo uansett inn i en kamp på onsdag, og da begynner det å bli kort tid, sier Knappen.

– Kan det ende med walkover?



– Jeg aner ikke. Jeg vet ikke hva reglementet er, men jeg tenker at det ser bedre ut for oss enn Start, sier Knappen til TV 2.

– FLAUT: Det sier Bryne-spiller Christian Landu Landu til TV 2-reporter Amund Isaksen Lutnæs på Sparebanken Sør Arena. Foto: TV 2 Play

Bryne-spiller Christian Landu Landu er kritisk til hjemmelaget.

– Det er ekstremt skuffende og trist. Flaut for Start og norsk fotball. Det er en kamp om å få muligheten til å spille i Eliteserien. Ting kan skje, men at de vil spare penger med å ikke sette på varmen er trist bare. Det er synd for oss og for Start, sier Landu Landu til TV 2.



– Veldig smal sak å få klar



Det var om lag 500 tilreisende supportere til Bryne.

– Vi ga dem beskjed om at det ikke ble spilt kamp, og at vi er ekstremt glade for at de her for å følge oss. De får muligheten igjen, og det er ikke så mye vi får gjort med det. Det er fryktelig synd, men det er nok rett beslutning, sier Bryne-trener Kevin Knappen til TV 2.

Knappen forteller at han aldri har vært med på noe lignende.

Viborg - FCK på naturgress startet kl 19, strøken gressbane. Få breddegrader mot nord, klarer man ikke å få en kunstgress bane klar😳😳 — Arne Sandstø (@as_arne) November 25, 2023

– Det hadde vært en veldig smal sak å få denne banen klar, sier han.

– Vi vet at det har vært innspill fra NFF (Norges Fotballforbund) at alle lag som skal ut i kvalik må sørge for at banene skal være klare. Vi er sent i november, og det går mot vinter, så da regner jeg med at alle forbehold tas, sier Knappen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen slakter Start.

– Folk er på vei kamp, og så avlyser man kampen en halvtime før. Bryne reiser med 500 supportere, og det har vært fantastisk stemning i hele dag. Alt er så fullstendig amatørmessig, sier han.