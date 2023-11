Kun tre prosent lykkes som Bobb: – Nåløyet er så trangt!

En halvtime gjensto av kampen mellom Manchester City og Young Boys da Erling Braut Haaland ble byttet ut.

Inn kom en ny nordmann, Oscar Bobb.

20-åringen fikk fornyet tillit av Pep Guardiola og heller ikke denne gangen gjorde han seg bort.

– Det er så klart veldig deilig. Det har vært noen uker uten spilletid, men jeg er veldig glad for det jeg har fått, sier Bobb til TV 2 etter kampen.

Den norske juvelen har vært på banen i fire Premier League-, én ligacup- og to Champions League-kamper denne sesongen.

Han er en av de yngste som jevnlig er i Pep Guardiolas tropp.

– Det at han får en halvtime i Champions League er igjen et tegn på at han viser ting på trening, og at han har et hode Guardiola virkelig har fått sansen for, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

TRE POENG: Jack Grealish, Oscar Bobb og Manchester City tok tre enkle poeng tirsdag kveld. Foto: LEE SMITH / REUTERS

Premier League-studie viser hvor trangt nåløyet er

De færreste klarer å ta det steget Oscar Bobb har gjort.

En studie gjort av Premier League ble publisert i 2022. Der kom det frem at 97 prosent av alle toppklubbenes akademispillere aldri får A-lagsdebuten.

I studien har Premier League sett på hvordan det gikk med 4109 tidligere akademispillere.

Det betyr at Bobb er en del av de tre prosentene som faktisk når gjennom nåløyet.



– Det han har gjort ... Han har dratt seg hele veien fra akademiet inn i A-stallen og fått den tilliten. Det er en enorm prestasjon i seg selv, det er så mange som prøver, sa Langli i TV 2s studio og fortsatte:

– Verdens største talenter blir hentet til Man. City, nåløyet er så trangt! Du ser guttene han sitter på benken med i kveld, det er verdensstjerner som er rutinerte landslagsspillere.

TV 2s kommentator Øyvind Alsaker kalle Bobbs bragd for massivt.

– Å komme så langt som han har kommet, å komme gjennom det nåløyet og være i stallen og planene til Guardiola, er massivt, sier Alsaker.

Lever i nuet: – Jeg tar bare dag for dag

Etter fire kamper er Citys avansement allerede sikret. Med tolv poeng er det umulig for dem å havne under andreplass.

Det åpner for mer spilletid for Bobb, som tidligere tirsdag ble tatt ut på det norske landslaget.

– Dette er hans mulighet til å skinne og få minuttene med førstelagsfotball for å ta det neste steget. Det er ekstremt vanskelig å ta det steget om du ikke får spilletid, sier Petter Myhre og fortsetter:

– De trener nesten ikke, for de spiller kamper lørdag og tirsdag, eller søndag og onsdag, så er det i tillegg landskamper. Skal han ta det neste steget, må han få spilletid.

INNE I VARMEN: Oscar Bobb her fra landslagskampen på Kypros. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Selv stresser ikke unggutten. Han lever drømmen.

For da TV 2 spurte ham om landslaget og mulig spilletid i tiden fremover, svarte han:

– Jeg tenker ikke så langt frem. Jeg tar bare dag for dag, det er trening i morgen, sier Bobb til TV 2.