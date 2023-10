Krystallklar dom over Norge-stjernenes profil: – Det er enorm forskjell

– Er dere her også nå?

Med capsen bak fram og genseren i hånda smilte og hilste en avslappet Arsenal-stjerne Martin Ødegaard på pressen da han mandag landet på flyplassen i Larnaka.

Et kvarter tidligere tittet Manchester City-stjernen Erling Braut Haaland ned i bakken, dekket seg til med hetta og hadde capsen på helt til han var ute av flyplassen.

Begge kom på samme fly, men da Ødegaard ventet på bagasjen ble Braut Haaland smuglet ut av flyplassen raskest mulig.

Martin Ødegaard er kaptein på landslaget. Erling Braut Haaland er landslagets visekaptein. Begge er superstjerner i engelsk fotball.

Likevel er kontrasten på landslagets to største stjerner slående.

– Det er ingen tvil om at de er forskjellige både på og utenfor banen. Ødegaard har helt siden han slo gjennom som 15-åring vært jovial, moden og ganske åpen rundt forskjellige ting. Erling Braut Haaland har en helt annen mystikk rundt seg – også fordi han er den største stjernen vi noensinne har hatt, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det er enorm forskjell



Riktignok er det ingen tvil om at fenomenet Erling Braut Haaland normalt sett ville skapt mer oppmerksomhet ved ankomst flyplassen.

På mange måter er 23-åringen blitt det Zlatan Ibrahimovic i sin tid var for Sverige.

Den profilerte svenske journalisten Olof Lundh har jobbet med det svenske landslaget i en årrekke. Fra utsiden mener han at profilene til Ødegaard og Braut Haaland skiller seg kraftig.

– Det er enorm forskjell på profilene deres. Man legger i mye større grad merke til Haaland, han er mer aktiv på sosiale medier, det er mer snakk om det han gjør utenfor banen. Han har en helt annen stjernestatus og i mine øyne mye mer karisma enn Ødegaard, sier Lundh.

HEFTIG KONFLIKT: Zlatan Ibrahimovic og Fredrik Ljungberg barket sammen og ble uvenner på det svenske landslaget. Foto: SVEN NACKSTRAND

I Sverige ble det i sin tid bråk mellom de daværende superstjernene Zlatan Ibrahimovic og Fredrik Ljungberg, som begge var landets ubestridte fotballstjerner.

– I Ljungberg og Zlatans tilfelle slåss de om den samme stjernestatusen. Bildet mitt av Ødegaard er at han ikke er så interessert i det. Jeg tror ikke han vil utfordre Haaland der. Dessuten var Ljungberg og Zlatan fra ulike generasjoner. Ljungberg var en etablert stjerne da Zlatan kom opp og utfordret ham. Haaland og Ødegaard virker å ha et mye nærmere forhold, sier Lundh.

I Norge har Martin Ødegaard ved tidligere anledninger nærmest takket Braut Haaland for å ta unna store deler av oppmerksomheten.



– Helt ærlig, så synes jeg det er deilig. Som du sier, var det veldig mye oppmerksomhet i starten og i veldig ung alder. Så for min del er det deilig at han kommer og tar unna det meste nå, har Ødegaard tidligere sagt til TV 2.



Lagkamerat peker på forskjell

Inntrykket om at kjemien mellom Haaland og Ødegaard er god, stemmer godt med inntrykket lagkamerater på landslaget gir.

Men selv der påpekes det at oppførselen deres skiller seg fra hverandre.

– Erling er en energibombe som det knapt er mulig å finne. Han gir mye energi bare av å se på ham. Martin er en kaptein som er rolig i situasjoner, som har mye fornuftig å si, og en ro over seg, sier Leo Skiri Østigård.

Han trekker fram en likhet mellom landslagets to store stjerner. Han hyller måten begge håndterer både opp- og nedturer.

– De er selvfølgelig ulike, men to gode kompiser som virkelig fungerer sammen. Det er det viktigste. Jeg har ikke noe vondt å si om noen av dem, sier han.

- GODE KOMPISER: Leo Skiri Østigård beskriver et meget godt forhold mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Jesper Mathisen er ikke i tvil om at det er avgjørende for norsk landslagssuksess at spesielt Braut Haaland opptrer som et godt forbilde, spesielt for unggutta på laget.

– Ja, og det har jo Ståle Solbakken gitt klar beskjed om: Erling Braut Haaland kan jo drepe en spiller med et blikk eller en kroppsbevegelse ute på banen eller på treningsfeltet. Det er han de nye er redd for, det er han de ser opp til og det er han de er spente på om han ser på de nye som en ressurs. Både rapportene vi har fått, og det vi har sett på trening her på Kypros og tidligere, tyder på at han har vært flink til det, sier Mathisen.

Reagerer på Haaland-nei

Men selv om Erling Braut Haaland er den «alle» vil ha en bit av, er det ikke han som er NFFs ansikt utad mot det norske folk.

Landslagskaptein Ødegaard er nemlig mannen NFF nesten alltid sender til media.

Etter Kypros-kampen torsdag stilte Braut Haaland til intervju med rettighetshaver TV 2.

Men der Ødegaard stoppet i pressesonen og tok seg god tid til flere, gjorde hans lagkamerat som han pleier:



Erling Braut Haaland går rett forbi alt og alle.

I løpet av de siste landslagssamlingene har heller ikke landslagets visekaptein vært tilgjengelig i forbindelse med pressekonferanser.

– Det handler nok litt om totalbelastning. Noen bruker mindre eller mer krefter på sånne ting. Du må hele tiden ha respekt for situasjonen de er i, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

Han påpeker at han som landslagssjef prøver å ivareta de fleste hensyn.

På det punktet steiler svenskene.

– Det er helt utrolig. Zlatan stilte alltid opp på pressekonferanser. I starten gjorde han det før hver eneste kamp, så ble det en gang per samling, men han stilte alltid opp. Det er overraskende at forbundet er så fryktelig svake at de ikke klarer å sørge for det. Det er en del av å være med på et landslag. Man kan få spørsmål man ikke liker, men det må man tåle, sier Olof Lundh.

PÅ PRESSEKONFERANSE: Slik ser du nesten aldri Erling Braut Haaland lenger. Foto: Christine Olsson/TT

– Må tenke på alle parameter

Landslagssjef Ståle Solbakken påpeker at det er ingen andre nordmenn som har levd under det samme presset som Braut Haaland.

– Opplever du at Erling Braut Haaland føler maset rundt er en belastning?



– Det viktigste er at han får ventilert og slappet av mest mulig, og det handler om alle typer parameter. Det kan være at vi justerer treningen i forhold til det. Han har en type kropp, som gjør at han trenger mer hvile enn andre. Og det kan gjelde på andre ting også, sier Solbakken.



Med «andre ting» sikter landslagssjefen blant annet til at Braut Haaland sjeldent snakker til det norske folk gjennom norsk presse i forbindelse med landskamper.

I kveld håper Ståle Solbakken at hans to største stjerner skal skinne på gresset på Kypros. Landslagssjefen er klar på at duoen er viktige støttespillere for hans Norge.

– Martin og Erling skiller seg først og fremst ut ved at de er kaptein og visekaptein. Noen spillere har også større erfaring enn andre, og det må man jo også benytte seg av, sier Ståle Solbakken.