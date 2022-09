Kritisk etter CL-nedtur: – Vi har stusset

REAL SMELL: Rosenborg tapte 0-3 hjemme mot Real Madrid, og har et blytungt utgangspunkt før returen i den spanske hovedstaden om én uke. Foto: Ole Martin Wold

Rosenborg - Real Madrid 0-3

Rosenborg jakter sitt første gruppespill i Champions League på 14 år, men nå ser det ut til at de hvite og svarte må vente enda lenger.

For utgangspunktet etter den første playoff-kampen hjemme mot Real Madrid er heller vanskelig. Spanjolene ble etter hvert flere nummer for store for Steinar Leins utvalgte og reiser hjem til den spanske hovedstaden med 3-0 i bagasjen.

– VI har komme et stykke på vei, og så gir det her ekstrem motivasjon å jobbe på videre for å bli bedre, sier RBK-trener Steinar Lein til TV 2.

– Hva er den største forskjellen på lagene i dag?

– Det blir både teknisk og taktisk. De behandler måten kvikkere, og tar unna press bedre. Real Madrid er veldig dyktige til å angripe når de ser muligheten. Da går det veldig fort, erkjenner treneren.

– Det er en leksjon på hvor nivået i Europa ligger, men vi hadde absolutt våre muligheter, sier RBK-spiller Maria Olsvik til adressa.no etter kampslutt.

Etterlyser bedre tilrettelegging

Lein mener RBK-laget virket preget av de tøffe kampprogrammet laget er inne i.

– Det er synd vi ikke får forberedt oss optimalt til en sånn kamp. Det er viktig for norsk fotball å få et lag inn i gruppespillet.

– Burde det blitt lagt bedre til rette?

– Ja, det synes jeg. Det er uvant for jentene. Jeg tror jentene har spilt tre kamper i uken siden 6. august.

Lein får støtte fra RBK-stopper Kristine Leine.

– Vi kjenner det i beina. Det er tett mellom kampene, vi har hatt to bortekamper på rappen, sier 26-åringen.

Hun sier det rett ut: NFF burde lagt bedre til rette for norske kvinnelag i Europa.

– De kunne absolutt gjort det bedre, uten at jeg har fasiten hvordan det skulle gjøres.

– Det er ingen tvil om det. Vi har stusset over opplegget til NFF. Vi har som klubb prøvd å endre, uten hell, sier midtbanegeneral Cesilie Andreassen.

KRITISK: Rosenborgs trener Steinar Lein under playoff til Champions League mellom Rosenborg og Real Madrid på Lerkendal Stadion. Foto: Ole Martin Wold

RBK har med dagens CL-kvalifiseringskamp spilt ti kamper siden 6. august.

– Når det er så store kamper, må vi få optimale forberedelser. Det har vi ikke fått. Menn sånn er det å gjøre det bra: En får spille mange kamper, og det er nytt for oss, mener trener Lein.

Nær sjokkåpning

Men Rosenborg viste ingen tegn på frykt de første minuttene på Lerkendal. Faktisk skulle det ikke ta mer enn 40 sekunder før et respektløst hjemmelag skapte kampens første farlighet foran over 6.000 forventingsfulle trøndere.

Et glimrende innlegg fra Synne Skinnes Hansen var kun milimetre unna å treffe venstrefoten til Anna Jøsendal, men kantspilleren var akkurat for sent ute.

Etter en meget god start fra vertene kom så første advarsel fra Real Madrid-stjernene. Med en strålende vending lurte Athenea del Castillo hele Rosenborg-forsvaret, men en mesterlig redning fra Lene Christensen hindret spansk ledelse.

Real kvalitet

Men etter 13 minutter kunne Christensen lite gjøre. Et balltap langt inne på egen halvdel ga Real Madrid muligheten og spanjolene lot seg ikke be to ganger. Ballen endte til slutt hos Caroline Weir, som med mikroskopisk presisjon skrudde ballen i krysset. 1-0 til gjestene.

Tjue minutter senere skulle én bli til to. Athenea del Castillo kranglet til seg ballen på hjørnet av sekstenmeteren og fyrte løs. Skuddet snek seg inn helt nede ved stolperoten og gjestene ledet dermed 2-0 til pause.

Etter hvilen fortsatte spanjolene sin dominans. Caroline Weir fikk på lekkert vis tatt ned et innlegg, før hun pirket inn sin andre og kampens tredje scoring.

Med 0-3 har Rosenborg et svært vanskelig utgangspunkt før returen i Madrid om én uke.