Kritiseres for kort flytur: – Forkastelig

TOK KORT FLYTUR ETTER LØRDAGENS KAMP: Jürgen Klopp og resten av Liverpool-laget kritiseres for å ha reist med fly etter kampen mot Newcastle. Foto: Gareth Fuller

En eventuell tog- eller busstur tilbake hadde tatt laget litt over tre timer. Klubben valgte å spare tid for å være bedre forberedt mot tirsdagens kamp mot Real Madrid.

På Instagram reagerte folk da Trent Alexander-Arnold la ut et bilde av seg selv og Jordan Henderson, på plass i flyet.

Noen av kommentarene på innlegget var: «Fly fra Newcastle til Liverpool? Interessant...» og «Hvorfor er dere på et fly?»

En twitterbruker omtalte det som «sykt» å ta flyturen:

Flying from Newcastle to Liverpool is crazy — flacko (@FLX______) February 18, 2023

Liverpools fly skal ha landet 22.10, engelsk tid, ifølge Britiske Mirror.

Forstår Liverpool

TV 2s fotballekspert, Mina Finstad Berg, skjønner at det kan se rart ut for folk at klubben valgte å ta en så kort flytur. Likevel har hun forståelse på hvorfor de ikke valgte en annen transportmetode.

– Å komme seg hjem tidlig kan være marginene man trenger. De har en enormt viktig kamp mot Real Madrid på tirsdag. At man ønsker å komme seg tidlig hjem, for å ha fullt fokus til en av sesongens viktigste kamper, har jeg stor forståelse for, sier eksperten.

PEKER PÅ TETT KAMPPROGRAM: Mina Finstad Berg mener flyturen kan forsvares, men forstår at folk reagerer. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Uansett mener Finstad Berg at økt bevissthet rundt klimaproblematikken hos fans, er en positiv ting.

Hun har videre et forslag på hva en kan kritisere fotballspillere på, når det kommer til flyturer.

– Vi kan heller bruke energien vår på å få ned deres privatflyturer når de drar på ferie, istedenfor deres flyvninger under tette kampprogram, understreker hun.

– Forkastelig

Leder i Natur og Ungdom, Gina Gylver, mener fotballspillere ikke kan behandles annerledes enn vanlige folk, og kritiserer Merseyside-klubbens valg.

– Fotballspillere kan ikke skjermes fra å kutte egenutslipp. Flyturer er noe av de største utslippene vi som privatpersoner står ansvarlig for. Det er derfor forkastelig å ta denne turen for å spare tid, sier Gylver til TV 2.

Hun mener spillerne burde bruke sine plattformer til å «pushe» andre i en mer klimavennlig retning.

KRITISK: Leder i NU, Gina Gylver, mener fotballspillere burde gjøre det de kan for å holde egenutslippet nede. Foto: Thor Due (Natur og Ungdom)

– De er store forbilder. Sporten har en helt annen appell enn for eksempel forskere og politikere, og det er få som har så mange fans som fotballspillere. De har et ansvar for å gå foran, og bruke sin påvirkningskraft, forteller hun.

Liverpool ble i 2022 kåret til den «grønneste» Premier League-klubben, av Sport Positive. De ble også, tidligere denne måneden, den første klubben i ligaen til å bli «bærekraftig sertifisert» av det nasjonale standardiseringsorganet i Storbritannia (BSI).

Ikke første gangen

Det er flere klubber enn Liverpool som tidligere har valgt å ta korte flyturer.

I september i fjor valgte franske PSG å ta en flytur på 38 mil etter deres bortekamp mot Nantes i ligaen.

Etter flyturen ble kjent, tvitret direktør i SNCFs avdeling for høyhatighetstog, Alain Krakovitch, at distansen kun hadde tatt to timer med høyhastighetstog.

I 2015 tok også ligaleder Arsenal en kjapp flytur, før kamp mot Norwich. Turen tok cirka 14 minutter.

Den gang uttalte daværende Arsenal-manager, Arsène Wenger, at turen var et unntak og viste til et planlagt vegarbeid, som kunne ha forsinket ankomsten.