Kritikken haglet – så stilte hun opp på dette

Da det ble kjent at Danmarks landslagsspiller Nadia Nadim hadde takket ja til å være ambassadør for VM i Qatar, haglet kritikken mot henne.

Den ble ikke akkurat noe mindre av at hun også skal være TV-ekspert og dekke VM-sluttspillet til stede for ITV i Qatar.

Fotballspilleren havnet i en massiv mediestorm, og den Danske flyktninghjelpen var blant dem som valgte å droppe samarbeidet med den 34 år gamle dansken.

Men kritikken har så langt bare prellet av Nadia Nadim.



Fredag ble det kjent at hun har stilt opp for arabiske Vogue for å promotere mesterskapet, noe som ikke akkurat har bidratt til å dempe kritikerne, skriver flere danske aviser.

– Fotografert på Dohas Stadion 974, som er bygget til VM, reflekterer FIFA- og Unesco-ambassadøren over balansen i det å være profesjonell fotballspiller og det å bli lege for å forme hennes fremtid etter at hun blir fotballpensjonist, heter det på danskens Instagram-profil, hvor hun har delt forsiden med bildet av seg selv.

Nadim, som for øyeblikket er korsbåndsskadet og derfor ikke tilbake i aksjon på fotballbanen før i 2023, har tidligere nektet å si hvor mye hun får betalt for å være ambassadør for Qatar-VM.

– Jeg får penger for det. Det er ikke særlig mye. Det er ikke av en betydelig størrelse. Men hvis du vil gå i detaljer, må dere spørre min agent. Jeg vet godt alle alle tror det handler om penger, men det gjør det ikke, har hun tidligere uttalt til den danske avisen B.T.

SKREV BREV: FIFAs President Gianni Infantino håper på å unngå kritikk fra lagene under VM. Foto: Hassan Ammar

Fifa-toppene til VM-lagene: Ikke la politikken dominere

I et brev til deltakernasjonene under Qatar-VM kommer Det internasjonale fotballforbundet med flere innstendige formaninger rundt lagenes opptreden under mesterskapet.

Brevet er signert Fifa-president Gianni Infantino og generalsekretær Fatma Samoura og er sendt de 32 nasjonene som forbereder seg på den kommende VM-deltakelsen.

«Vær så snill, la oss nå fokusere på fotballen!» skriver fotballtoppene.

«Vi vet at fotballen ikke lever i et vakuum, og vi er like klar over at det er mange utfordringer og vanskeligheter av politisk karakter over hele verden. Men vær så snill å ikke la fotballen bli dratt inn i enhver ideologisk eller politisk kamp som eksisterer», står det videre.

Innholdet i brevet blir kjent samtidig som VM-spillerne er under press for å vise motstand mot det qatarske regimet under VM.

Vil bære regnbuebind

England, Wales og flere andre europeiske nasjoner har varslet at lagenes kapteiner vil bære et regnbuefarget kapteinsbind under hele Qatar-VM. Det gjøres som et svar på bekymringene som har framkommet rundt rettighetene til og behandlingen av personer tilknyttet LHBT+-miljøet i Qatar.

Både England og Wales har varslet at de ikke vil la seg påvirke av en eventuell reaksjon fra Fifa i saken. Å bære det aktuelle kapteinsbindet vil være et brudd på Fifa-reglene.

Det danske fotballandslaget har varslet at de i Qatar vil ha med seg svarte drakter som et symbol på sorg over de som har mistet livet under bygging av VM-arenaene i golfstaten.

En rekke landslagssjefer og særforbund, blant dem det norske, har tatt til orde for at det må opprettes et fond for å kompensere familiene til omkomne og skadde migrantarbeidere. Det har myndighetene i Qatar avvist at blir aktuelt.

Vil ivareta mangfoldet

«I Fifa prøver vi å respektere alle meninger og religioner, uten å dele ut moralske leksjoner til resten av verden. En av verdens store styrker er mangfoldet, og hvis inkludering betyr noe, betyr det å ha respekt for det mangfoldet», skriver Fifa i sitt brev.

«Ingen folk eller kultur eller nasjon er «bedre» enn noen andre. Dette prinsippet er selve grunnsteinen for gjensidig respekt og ikke-diskriminering. Og dette er også en av kjerneverdiene til fotball», heter det videre.

Det har kommet ulike rapporter om hvor mange migrantarbeidere som har mistet livet under byggingen av VM-arenaene i landet. Kritikken av forholdene for migrantarbeiderne har imidlertid vært samstemt fra menneskerettsorganisasjoner og fagforeninger.

Valget av Qatar som vertskap for fotball-VM er kritisert fra flere hold. Golfstaten har også fått omfattende kritikk for sitt forbud mot homofili, behandling av personer tilknyttet LHBTQ-miljøet og for manglende respekt for kvinners rettigheter.

