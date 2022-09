Kritikken hagler mot Maguire – forsvares av England-sjefen

– Når skal varsellamper slutte å være varsellamper og bli ting, dårlige ting som skjer? Akkurat nå er ikke Maguire i form eller i stand til å levere på dette nivået.

Det skriver skribent i The Guardian, Barney Ronay som omtaler Maguires forsvarsspill som «fryktelig rotete».

To av de engelske baklengsmålene kom etter svake involveringer fra Maguire. Først lot han seg lure av stortalentet Jamal Musiala og laget et klønete straffespark. Senere mistet han ballen høyt i banen i forkant av Tysklands 2-0-scoring.

Se tabbene: – Ny marerittkveld for Maguire

Forsvares av Southgate

England klarte å snu det til 3-2, men Kai Havertz sikret en sen utligning på Wembley. Etter kampen ble Maguire et stort tema, og mange spør seg om han kan være fast i Gareth Southgates startellever i VM.

– Jeg vet godt at alle retter øynene mot Harry, men han hadde noen store øyeblikk der han leverte i de to siste kampene, sa Englands landslagssjef etter kampen og la til:

– Det vil alltid vekke debatt, men jeg tror at vi i disse tider må støtte våre beste og mest erfarne spillere, med mindre vi er i en situasjon der det er nærmest uholdbart og umulig å velge dem.

– Håpløst ute av form

Maguire var blant Englands viktigste spillere på veien mot VM-semifinalen i 2018 og EM-finalen i 2021, men det siste året har populariteten dalt dramatisk i takt med stadige svake opptredener for Manchester United.

At Southgate nok en gang tar Maguire i forsvar får britiske medier til å reagere.

– Det store problemet, et problem som ikke forsvinner, er at Maguire viste nøyaktig hvorfor han blir vraket i Manchester United og hvorfor så mange spørsmål er stilt rundt Southgates varige tro på ham, skriver fotballskribent i BBC Phil McNulty.

Se sammendraget fra kampen her:

– Maguire sin selvtillit er knust og han er håpløst ute av form. Southgate forsvarer Maguire mot alle beviser, men det er nå kommet til et punkt hvor det ikke hjelper Maguire noe som helst å spille med ham, fortsetter McNulty som mener det er på høy tid at England-fansen, som buet da Maguires navn ble lest opp over høyttaleranlegget mandag kveld, får som ønsket ved at Maguire vrakes fra landslaget.

Ronay i The Guardian mener at Southgates lojalitet til Maguire nå må ta slutt.

– Lojalitet er bra, helt til det slutter å være bra. Det er fremdeles tid til å ordne dette, selv om det stadig virker mer usannsynlig. Men om Southgate virkelig planlegger å være hensynsløs, som han har nevnt, er han nødt til å starte med en av sine nærmeste generaler.