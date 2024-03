Kritikken hagler: – Barn tar bokstavelig talt livet sitt

PSG og USA-midtbanespilleren har laget overskrifter av helt andre grunner enn prestasjonene på fotballbanen denne uke.

20-åringen repostet nemlig en preken holdt av et kristent trosfellesskap på TikTok – der budskapet var at det å være homofil eller «føle seg transkjønnet», er feil.

Det skriver The Athletic. Flere supportere reagerte på Korbin Alberts oppførsel i etterkant.

TALENT: 20-åringen i aksjon mot Häcken. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Fotballegenden Megan Rapinoe (38) , som nylig la opp, tordnet mot 20-åringen på Instagram.



– Til mennesker som vi gjemme bak forklaringen «det er min tro», så vil jeg bare stille et spørsmål: Gjør du noen plass tryggere, mer inkluderende eller bedre på et vis? skrev hun, gjengitt av Aftonbladet, og fortsatte:

– Om du ikke gjør det, så tror du bare på hat. Barn tar bokstavelig talt livet sitt på grunn av dette hatet. På tide å våkne, skrev Rapinoe, som selv er lesbisk.

TORDNET: Megan Rapinoe tok til Instagram for å dele sin misnøye. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Hun bekreftet overfor The Athletic at det var Alberts aktivitet som fikk henne til å ta i bruk sin egen plattform.

– Umodent og respektløst

Albert og PSG møtte slo Häcken 3–0 torsdag kveld – og sikret seg en plass i Champions League-semifinalen.

20-åringen noterte seg for en scoring. Etter kampen la hun ut en beklagelse på sin Instagram-konto.

– Å dele innlegg som er støtende, ufølsomt og sårende, var umodent og respektløst. Det var aldri min intensjon, skriver Albert, og fortsetter:

– Jeg er veldig skuffet over meg selv, og virkelig lei meg på vegne av lagkameratene mine, andre spillere, supportere, vennene mine og alle andre som ble fornærmet, skriver 20-åringen.

Klar beskjed: – Dypt lei meg

2003-modellen debuterte for det amerikanske landslaget i vinter. Hun legger seg helt flat etter bråket.

– Jeg synes virkelig at alle skal føle seg trygge og respektert overalt. Jeg vet at handlingene mine ikke gjenspeilet dette – og det er jeg dypt lei meg for, avslutter midtbanespilleren.

Brann tapte på sin side 1–3 for Barcelona torsdag, og er ute av Champions League.

Barcelona, PSG, Lyon og Chelsea er lagene som fortsatt er med i kampen om det prestisjefylte troféet.