Kristoffer Ajer med sjokkmåling: – Jeg har ikke et fnugg av fotballtalent

OVERRASKER: Kristoffer Vassbakk Ajer, her på landslagstrening tirsdag, tok lagkameratene på sengen etter Premier League-måling. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Det ble bare ni kamper for den høyreiste forsvarsspilleren fra Rælingen i Premier League denne sesongen.

Skadetrøbbel har ødelagt store deler av sesongen hans i Brentford, for ikke å snakke om på landslaget, der han har mistet tre av de fire siste samlingene.

Men nå mener 25-åringen å ha funnet en viktig forklaring.

– Jeg har hatt mange eksperter rundt som har tittet på det, sier Ajer og forklarer:



– Det har vært overtrening i lang, lang tid. Jeg har alltid trent knallhardt for å komme dit jeg er.



Brannfakkel

Han ble kaptein for Start som 16-åring, solgt til Celtic som 18-åring, debuterte på landslaget som 20-åring og oppfylte Premier League-drømmen som 23-åring.

Derfor vil noen kanskje heve et øyebryn av det Ajer følger opp med å si:

– Jeg har egentlig ikke et snev av fotballtalent. Da har jeg måttet legge ned mye trening. Det har kanskje tatt meg litt nå de siste to sesongene.

– Mener du virkelig at du ikke har et snev av fotballtalent?

– 100 prosent.

– Hvorfor det?



– Jeg er et treningstalent. Det vil jeg si er et talent. Men at jeg har noen fabelaktige fotballferdigheter i bånn, det vil jeg ikke si, sier Ajer.

Han erkjenner at han var god tidlig, men mener det skyldes noe annet enn talent.

– Jeg veide dobbelt så mye som resten, så da måtte jeg være god også. Et fysisk talent og en far som har trent meg siden jeg var fire år gammel. Da får man resultater.

Fra tregest til raskest

Resultater får Ajer også på GPS-målingene til Brentford og Premier League.

Opta har nemlig samlet den høyeste målte farten til alle spillerne i ligaen. Fasiten viser at Ajer er den midtstopperen i Premier League med aller høyest toppfart. Han har kommet helt opp i 35,53 km/t.

Nest raskest av stopperne er Lloyd Kelly (Bournemouth, 35,42 km/t) og Kalidou Koulibaly (35,23 km/t).

Også her mener Ajer at det er trening – og ikke talent – som ligger bak.

– Jeg var også den tregeste på juniorlaget til LSK da jeg var der. Det har vært trening der også. Det er mange som sier man ikke kan trene fart. Jeg er helt uenig. Det har vært mye trening på å bli raskere. Det har gitt resultater. Når jeg får langet ut skikkelig, går det raskt, sier Ajer.

Han utdyper påstanden om at han var tregest på LSKs juniorlag:

– Vi hadde vel en timeterssprint hvor jeg var fryktelig treg før jeg begynte med litt kreatin og hard trening. Det fungerte godt. Mye eksplosive trappeløp og knebøy, det fungerer greit.

– Hvordan var reaksjonene på at du var raskest i Premier League?

– Det var deilig å få bekreftet. Vi har hatt diskusjoner i garderoben om hvem som er den raskeste. Tallene lyver ikke. Det er et par backer og kanter som er uenige, men de kan ikke være uenige i en GPS. At jeg var den raskeste, er kanskje litt overraskende, det vil jeg si, erkjenner han.

– Bedre balanse

Det skal sies at det ikke er eksplosiviteten til Ajer som skiller seg ut, men snarere toppfarten – og den bruker han en stund på å nå.

Ajer bruker rundt 250 meter på å nå sin raskeste fart, sier han. Toppnoteringen i Premier League kom i en hjemmekamp mot Bournemouth.

– Brentford er opptatt av analyse, så det vet jeg. Jeg kom opp i en fart der jeg tenkte: «Dette kan være bra.» Da ga jeg på litt mer. Så jeg tenker på det meste, gliser Ajer.

Men fremover blir det mindre fokus på tunge vekter og mer fokus på fotball for den skadeplagede 25-åringen.

– Nå har vi funnet en bedre balanse. Jeg har funnet ut at den fysiske formen er der den skal være resten av karrieren, at jeg ikke trenger å pushe det noe særlig mye lenger. Det er viktigere å spille fotball enn å bli enda sterkere i knebøy, sier han.

Ajer var ikke i kamptroppen mot Skottland lørdag, men Ståle Solbakken har varslet at han kan være mer aktuell som midtstopper for Norge i kampen mot Kypros tirsdag.

Kampen har avspark klokken 20.45 og sendes på TV 2 Direkte og TV 2 Play.