Krisestemning i Barcelona: – De er milevis unna

Barcelona hadde kniven på strupen mot Inter i Champions League, og nærmest måtte vinne for å fortsatt ha gode sjanser til avansement. Det mislykkes de med, og det endte 3-3 på Camp Nou.

– Champions League er grusomme mot oss, sa Xavi etter gårsdagens oppgjør.

Løpet er ikke kjørt helt enda, men Barcelona er avhengig av å slå Bayern München, samtidig som Inter må avgi poeng mot fortapte Viktoria Plzen.

Hvis avansementet ryker, er det andre året på rad der Barcelona skal spille Europa League-sluttspill.

– Hvis du ikke klarer å slå Inter hjemme, så fortjener man ikke å være i denne turneringen, selv om vi har en liten sjanse, sa en skuffet Xavi.

– Vi har et lite håp, men det er vanskelig.

SOV IKKE: Eric Garcia hadde en dårlig dag på jobben mot Inter. Foto: Rudi Jakobsen/ TV 2

Eric Garcia til TV 2: – Tøft å akseptere

Dagen etter den enorme skuffelsen på Camp Nou møtte TV 2 flere av spillerne på et pressetreff.

Eric Garcia ble pekt ut som en av syndebukkene etter gårsdagens oppgjør, og slet med søvnen natten etter.

– Sov du i natt?

– Ikke i det hele tatt, sier Eric Garcia til TV 2.

– Jeg har tenkt gjennom kampen noen ganger og sett for meg at jeg var på stadion, men jeg klarte ikke.

Han peker på 2. omgangen som ødeleggende.

– Det er tøft å akseptere. I 1. omgang gjorde det vi måtte gjøre for å presse høyt, ta tilbake ballen kjapt. I 2. omgang ødela de første 20 minuttene oss. Vi mistet kontrollen, og de var farlige. Vi prøvde å komme tilbake mot slutten, men det var umulig.

– Det er kamper hver tredje eller fjerde dag, så man er nødt til å være mentalt sterk.

Frenkie de Jong klarte på sin side å få litt søvn.

– Man kan alltid være skuffet dagen etter, men så må vi lære av feilene og komme oss videre til neste kamp, sier han til TV 2 torsdag.

SKUFFET: – Vi må komme oss videre, sier Frenkie de Jong. Foto: Rudi Jakobsen/ TV 2

Tror det blir støy rundt Xavi

TV 2s LaLiga-ekspert Guillem Balagué mener kampen viste at de fortsatt er langt unna de beste lagene.

– De er ikke en del av eliten akkurat nå, faktisk er de milevis unna. I 2. omgang så klarte de ikke å takle kampen. På 1-1 virket det som de tenkte det var en finale de måtte avgjøre i neste minutt. De avslørte seg selv. Det gikk fra å gjøre som trenerne tenkte til hva spillerne følte hva de måtte gjøre, som var boks til boks. Der er Barcelona verst, sier han.

Han sier Barcelona mislykkes når de nå etter alt å dømme ryker ut i gruppespillet for andre året på rad.

– Forrige sesong kunne man forklare, men denne sesongen med alle innkjøp er det vanskeligere å unnskylde. Man ser mot Bayern og Inter at de ikke er på nivået de skulle være. Samtidig, hadde dommeren tatt den riktige avgjørelsen i Milano og Raphinha scoret 2-0 før pause… det er snakk om marginer også, poengterer han.

– MILEVIS UNNA: TV 2s LaLiga-ekspert Guillem Balagué lot seg ikke imponere av Barcelona. Foto: TV 2

Barcelona har allerede fått kritikk fra alle retninger, men Balagué tror det bare er toppen av isfjellet man ser nå sammenlignet med hva det kan bli.

– Ryker de ut, vil dette bli større. Det vil snakkes om Xavi og avgjørelsene som er tatt i sommer rundt å selge deler av klubben, om det var riktig.

– Hårsbredd fra fiasko

De spanske avisene er ikke nådeløse i sin dom av katalanerne:

«På randen av katastrofe hvert år», skriver Marca, mens AS har nesten en lik overskrift på sin side.

«Levende ved et mirakel», er Sports overskrift.

«Knockout», preger forsiden til Mundo Deportivo.

TV 2s LaLiga-ekspert Mina Finstad Berg er ikke i tvil at gårsdagens resultater var en gigantisk nedtur for Barcelona.

– Barcelona er en hårsbredd unna at sesongen er en fiasko. Det er fortsatt en teoretisk mulighet, men nå er sjansene så store. Dette kommer til å sette tonen for resten av sesongen, sier Finstad Berg.

MISLYKKES: For andre sesongen på rad ser Barcelona ut til å ryke ut allerede i gruppespillet av Champions League. Det legger press på Xavi. Foto: Emilio Morenatti

Det blir en større krise når man ser pengebruken i sommer, mener hun. Et eventuelt seriegull vil gjøre det strengt å kalle sesongen totalfiasko, men er klar på at dette er alvorlig.

– De spilte fryktelig høyt, og er dermed ekstra avhengig av uttelling kjapt. De har jo regnet med å gå videre fra Champions League-gruppespillet. Dette går ut over inntekt, men også prestisje og status. Økonomisk sett vil det være alvorlig, for de hadde trengt resultater umiddelbart. Et ordentlig skudd for baugen.

Kampen mot Real Madrid blir dermed ekstra vikig.

– Xavi trenger til grader en opptur på Santiago Bernabéu, sier Finstad Berg.

