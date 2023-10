Kranglet med trenere og ble rundlurt – så ble drømmen oppfylt

Se Manchester United-FC København på TV 2 Play tirsdag fra kl. 20.00!

– Jeg vet ikke om jeg er arrogant, men jeg er vel det de på engelsk kaller for litt «cocky.»

Det oser selvtillit av Rasmus Højlund i møtet med TV 2. Han gliser godt.

Det er kanskje ikke så rart. Dansken har på rekordtid nådd fotballens største scene.

– Å spille for Manchester United og det danske A-landslaget i en alder av 20 år er kjempestort.

Han sammenlignes med Erling Braut Haaland. Han er toppscorer i Champions League. Han er danskenes store fotballhåp.

TV 2 har gått i fotsporene til Højlund. Hvem er en av fotballens nye superstjerner?

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

I denne saken får du vite mer om:

Farens drastiske grep som skulle hjelpe Højlund i oppveksten

Hvordan Højlund som junior konfronterte trenerne i FC København.

Hvordan lagkameratene rundlurte Højlund etter FCK-debuten.

Hvorfor han som 18-åring forlot FCK og dro til et «dårligere» lag.

Stjernestatusen i Danmark og veien til Manchester United.

Dette er historien om Rasmus Højlund.

«Allerede som barn var han et forbilde.»

Alle som har vært i en fotballgarderobe kan se for seg hvordan det lukter i klubblokalene til Hørsholm-Usserød.



En 45 minutters togtur unna København sentrum ligger Højlunds barndomsklubb.

– Det er der jeg vokste opp. Klubben betyr utrolig mye for meg, sier United-spissen.

«Hejhej!»



TV 2 blir tatt imot av Christian Mouroux. Han er sportssjef i amatørklubben og trente ungdomslag da Højlund ble forelsket i fotball.

– Han var først og fremst en veldig glad og energisk gutt, sier Mouroux om Højlund.



– Men jeg husker ham helt klart som temperamentsfull. Det kunne gå en kule varmt når han tapte. Han er en vinner.



Højlund er sønn av en tidligere fotballspiller og en friidrettsutøver.

Som barn prøvde dansken en rekke idretter. I svømming var han et stort talent. Men faren Anders gjorde i alle fall sitt for at Rasmus, og brødrene Oscar og Emil, skulle bli fotballspillere.

Han tok et drastisk grep.

– Jeg kjenner Anders godt, sier Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand til TV 2.



– Han var håndverker, så han lagde en fotballbane i kjelleren i huset deres. Jeg vet at Rasmus og brødrene brukte mye tid der.



KJELLEREN: Slik ser underetasjen ut hos familien Højlund. Foto: Privat

– Hvordan var det å vokse opp der, Rasmus?

– Det var veldig fint. Jeg brukte veldig mye tid på å trene på egenhånd da jeg var yngre. Det er også derfor jeg er der jeg er i dag.

UNG OG LOVENDE: – Det jeg husker best er alle timene han trente for seg selv, i all slags vær og vind, sier Mouroux om Højlund. Foto: Privat

Tilbake på en forblåst og småhard kunstgressbane er fotballentusiasmen stor.



«Kom så, Højlund!»



De unge spillerne i Hørsholm-Usserød er tydelig stolte. De løper entusiastisk til kameralinsen og stiller seg opp. Én av dem tar ordet:

– Han er et kjempeidol for oss.



– Det betyr supermye. Man kan ha tillit til seg selv. Nå vet man at man kan bli noe når en liten gutt fra Hørsholm har blitt noe kjempestort.

Hva kan du om Højlund? Les saken ferdig og test deg i quiz nederst!

«Han er en gutt med ild i øynene.»

Fra Hørsholm-Usserød gikk turen videre til samarbeidsklubben Brøndby som 12-åring før FC København plukket ham opp.



– En glad gutt, som også har ild i øynene og arbeider steinhardt. Men han kan også være sta, sier FCK-assistent Stefan Madsen til TV 2.

Højlunds tidligere akademitrener forklarer:

– I et spiller-trener-forhold er det noen ting som ikke er til forhandling. Men Rasmus ville forhandle likevel.

– Det var utfordrende på en positiv måte, tror jeg vi kan si.

Ståle Solbakken var trener i FC København da Højlund begynte å trene med A-laget som 17-åring i 2020.

– Man kunne se at han hadde et råmateriale, sier landslagssjefen til TV 2.

SÅ HØJLUND SOM JUNIOR: Ståle Solbakken. Foto: TARIQ MIKKEL KHAN

FCK-debuten kom mot Aarhus i oktober 2020. Det skulle også bli en dag der Højlund ble rundlurt.



– Han gikk fem på, sier Jonas Wind til TV 2, og humrer.



Wolfsburg-spilleren spilte sammen med Højlund i FCK.

– Jeg husker det godt. Han kom inn for meg i Aarhus. Vi sa til ham at det var tradisjon at debutanter holdt en tale etter kampen. Det hadde aldri skjedd før, men Rasmus trodde på det.

Højlund ler av episoden.

– Jeg var litt ung og naiv og ikke redd for en utfordring. Jeg reiste meg opp og sa noen velvalgte ord.



Akkurat hva som ble sagt husker ikke de som var der, men Madsen sier Højlund-talen satte spor:

– Det viser hvilken karakter han har.



– Han leverte en flott tale. Siden den gang har debutanter i FCK holdt taler.

RUNDLURT: Jonas Wind (t.v.) var med på å lure Rasmus Højlund. Foto: Claus Bech

Totalt ble det fem mål på 31 kamper for FCK.

– Højlunds inntog på A-laget til FCK, en måned eller to etter jeg dro ... Det ramlet ikke inn mål da, for å si det sånn, sier Solbakken.



Højlund ble solgt til østerrikske Sturm Graz for snaue 20 millioner kroner i januar 2022.



Hvorfor gikk han fra favorittklubben til det mange vil omtale som et dårligere lag?

– Det handlet om at jeg skulle spille fotball. Mulighetene for meg så bedre ut der nede, så det var derfor jeg dro, forklarer Højlund til TV 2.

Med fasit i hånd: Angrer FCK på at de solgte spissen?

– I etterpåklokskapens lys er jo det lett å si, sier Wind.



– Han har tatt noen virkelig gode valg, sier Madsen.



– Han har sikkert en stor mental ballast. Han har hele tiden hatt en stor fysisk pakke. Han har blitt bedre og bedre med ballen, sier Solbakken.



For i Østerrike rant målene inn. Et halvt år senere var han klar for Atalanta i Serie A. Der fortsatte storspillet. Så tok rakettkarrieren ham til Manchester United.

I sommer ble Højlund tidenes dyreste danske fotballspiller. United bladde opp over 800 millioner kroner for spissen.



– Jeg liker at det er forventninger til meg. Jeg kan merke at det er et stort ansvar på meg. Jeg trives med presset, sier Højlund.



Dansken er nå toppscorer i Champions League, med tre mål på de to første kampene.

– Det var kjempestort å score på Allianz Arena. Og å score de to første målene på Old Trafford var kjempestort også.



– Jeg lever drømmen hver dag.

«Han kan bli en av tidenes beste.»

På kun ti landskamper har Højlund scoret hele sju mål. Høydepunktet så langt er hat tricket mot Finland.

– Det betyr utrolig mye. Jeg er stolt hver gang jeg får dra drakten over hodet. Jeg ønsker alltid å vise meg frem når jeg går på banen, sier 20-åringen.



De danske landslagsprofilene er full av lovord om Højlund.

– Han har en stor aura rundt seg, ennå han ikke er så gammel, sier Danmark-kaptein Simon Kjær.



– Han har en fin balanse mellom å være selvsikker og arrogant og ydmyk. Så lenge han kan opprettholde balansen har vi en god spiller i Danmark, sier Kasper Schmeichel.



– En spiller med utrolig fysikk og «power.» Han har personligheten som skal til for å bli enda bedre, sier landslagssjef Kasper Hjulmand.

Christian Mouroux i Hørsholm-Usserød er ikke i tvil.

– Han kan bli en av tidenes beste danske spillere.

– Hvor god kan du bli, Rasmus?



– En del bedre!



Smilet går nesten rundt når han sier det. For han har selvtilliten i orden.

– Jeg jobber hver dag for å bli bedre. Hvem vet? Jeg er bare 20 år. Ingen vet hvor langt det kan nå.



Se Manchester United-FC København på TV 2 Play tirsdag fra kl. 20.00!