Kraftsalve fra Infantino: – Hvorfor er dere så slemme?

Under Fifa-kongressen i Kigali, Rwanda åpnet Fifa-president Gianni Infantino pressekonferansen med en kraftsalve til det fremmøtte pressefolket.

Først varslet han en monolog, før han startet:

– Jeg vil starte med noen bemerkninger. Dere husker før VM, da følte jeg at jeg måtte forsvare VM. I dag, etter å ha blitt gjenvalgt, føler jeg at jeg må forsvare FIFA. Det er noe jeg virkelig ikke forstår, innledet Infantino.

– Hvorfor er dere så slemme, hvorfor? Jeg forstår det ikke. Fifa og jeg jobber hardt. Vi stjeler ikke. Vi profiterer ikke, sa han.

– Min filosofi er at dere må skrive om fotball, og ikke oss i fotball-administrasjonen, sier han videre.

– Det er slitsomt, sier en oppgitt og ny-valgt president.

– Oppsiktsvekkende

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg reagerer på utspillene til Infantino.

– Nok en gang bruker Gianni Infantino en pressekonferanse til å formane, belære og kritisere pressen. Han spør hvorfor pressen er så slemme med FIFA, bare det er temmelig oppsiktsvekkende.

– Dette minner om den famøse pressekonferansen han holdt i Doha før VM. Infantino prøver å gjøre seg selv og FIFA til et offer. Det er ganske absurd, sier hun.

Journalist tok til motmæle

Senere i seansen havnet han nærmest i klammeri med den britiske journalisten Matt Slater som besvarte Infantinos spørsmål til pressen.

Han hevder Infantino mente hans dekning av VM var inspirert av rasisme. Reporteren viste til at Infantino hadde kalt journalister slemme. Og at dette har pågått en stund.

– Du kalte oss journalister rasister i Doha. Vi ble dypt fornærmet, sa han til Infantino.

I STRUPEN PÅ PRESSEN: Gianni Infantino. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Fifa-presidenten svarte Slater igjen fra podiet:

– Jeg mente at det var de journalistene som anklaget fans for å ikke være ekte, var rasistiske.

Til TV 2 sier han at han reagerte på svaret fra Infantino.

– Jeg er litt irritert, for å være ærlig, dette har pågått en stund, sier Slater til TV 2.

Han snakker videre om at arbeidet hans under VM ble undergravet av Infantino, som mente at rapporteringene var inspirert av rasisme.

Derfor reagerte han på talen Infantino startet pressekonferansen med på Fifa-kongressen.

– Jeg er litt sjokkert. Jeg er litt irritert på ham, men han tror jeg er rasist, sier The Athletic-journalisten.

