Kraftige reaksjoner etter Glimt-signering: – Bare å legge ned hele akademiet

– En spiller som Daniel er umulig å erstatte på så kort varsel, sier Junkeren-trener Joachim Kildal til TV 2.

Fire dager før seriepremieren forsvinner profilen Daniel Berntsen fra andredivisjonslaget Junkeren til gigantklubben Bodø/Glimt.

Junkeren, som har tilhørighet i bydelen Rønvika i Bodø, møter Gjøvik-Lyn søndag.

– Var du forberedt på å miste ham?

– Nei!

– Men sånn er fotballen. Vi kjenner vår plass, men dette kom uten forvarsel. Det synes vi er synd. Vi skulle vist dette litt før. Nå sitter vi med skjegget i postkassen, sier Kildal.

Daniel Berntsen er fra før ansatt i Bodø/Glimts akademi, hvor han skal bidra til at unge spillere tar steget opp til A-stallen.

Det var Avisa Nordland som tidligere onsdag erfarte at Berntsen bytter ut Junkeren med Glimt.



Sent onsdag kveld blir overgangen bekreftet i Norges Fotballforbunds systemer.

HAR SPILT I GLIMT: Daniel Berntsen (t.v.) har flere perioder i Glimt-drakta bak seg. Her jaktes han av Haugesunds Dusan Cvetinovic tilbake i 2014. Foto: Jan Kåre Ness

Mener signeringen er en fallitterklæring for Glimt

TV 2 intervjuet sportslig administrativ leder i Bodø/Glimt, Håvard Sakariassen, før overgangen var bekreftet.

Derfor ønsket han ikke å uttale seg særlig om overgangen.



Han svarte likevel på hvorfor Glimt ønsket å hente 30-åringen.

– Daniel er en spiller som har vært med oss mye på trening. Han holder et godt nivå og kan være nyttig for oss i et tett kampprogram.

Han understreket samtidig at han hadde forståelse for at timingen er problematisk for Junkeren.

I Junkeren har Berntsen amatørkontrakt, noe som betyr at Glimt ikke trenger å betale for overgangne.

Berntsen er den tredje Junkeren-spilleren som bytter beite til byens største klubb det siste året. I fjor signerte Glimt Oscar Kapskarmo og Stian Kristiansen.



SVARER: Bodø/Glimts Håvard Sakariassen. Foto: Jan Langhaug

Junkeren-trener Kildal har forståelse for at Glimt ønsker å hente Berntsen, men mener det vitner om svakhet i storklubbens egne rekker.

– Daniel er en spiller med bra kvalitet og erfaring fra høyeste nivå. Det som er betenkelig og en fallitterklæring for Glimt, er at de ikke har en eneste spiller i egne rekker som kan gjøre den jobben. Det er synd og dårlig.

Konfrontert med uttalelsen om at det er en fallitterklæring, svarer Glimts Sakariassen følgende:

– Det får stå for hans regning. Nå er jo Daniel Berntsen et produkt av Glimts akademi, sier Sakariassen med glimt i øyet, før han understreker at det er en god stund siden.

Kommentator i Avisa Nordland, Børre Arntzen, beskriver overgangen slik:

«Hvis det er sånn det skal være, er det bare å legge ned hele Glimt-akademiet.»



«Det som i alle fall er klinkende klart for alle som følger med, er at det ikke lenger synes mulig å ta steget fra Glimt-akademiet til A-stallen.»



STORT TALENT: Daniel Berntsen var et stort talent da han var ung, noe som sørget for en overgang til Rosenborg fra Bodø/Glimt i ung alder. Foto: Mats Torbergsen

– Betyr at de ikke har gode nok ungdomsspillere

Slik TV 2 forstår det hentes 30-åringen inn som en backupspiller inn mot det hektiske kampprogrammet som venter.



Det er eksempelvis ventet at han vil få en rolle i de tidlige cupkampene som venter framover.



Berntsen er hentet på amatørkontrakt.

– Det betyr at Bodø/Glimt ikke har gode nok ungdomsspillere til å spille i cupkamper. Jeg synes det mildt sagt merkelig at det ikke finnes gode nok spillere i ungdomsavdelingen til klubben, som har mest ressurser i Norge, sier Junkeren-treneren.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er enig med Kildal og Arntzen om at dette sender et signal om at de unge spillerne ikke er gode nok ennå til å ta steget opp til A-laget.

Han har likevel forståelse for at Glimt gjør som de gjør.

– Det er en spesiell overgang, men så er det slik at Bodø/Glimts viktigste produkt er A-laget, det trumfer absolutt alt. Hadde det vært slik at lagene i akademiet hadde vært på et veldig høyt nivå, så hadde det ikke skjedd. Dette er nok et signal om at Glimt ikke har unge nok spillere på et høyt nok nivå til å slå inn i stallen, sier Jesper Mathisen og fortsetter:

– Det er veldig viktig for Knutsen & co. at nivået på trening er høyt nok. Da tar de grepene som trengs. Hvis de mener at det å signere Berntsen gir dem 0,5 bedre sjanse til å bedre lykkes denne sesongen – så gjør de det. Så harde, kyniske og rå har de vært de siste årene, sånn kommer de til å fortsette å være, sier Mathisen.

FORSTÅELSE: Jesper Mathisen har forståelse for at Glimt henter Daniel Berntsen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Kildal forteller at klubbene har et godt samarbeid på A-lagsnivå. Tidligere har spillere som Stian Kristiansen (nå i Sandefjord) og Oscar Kapskarmo gått samme vei som Berntsen.

– Vi er ikke bitter. Og ingenting blir endret av dette. Men vi synes timingen er uheldig.

– Jeg forstår at timingen er problematisk, sier Sakariassen under TV 2s Deadline Day-sending.

Jesper Mathisen tror heller ikke at dette vil skape problemer mellom klubbenes samarbeid.

– At de får litt kritikk av Junkeren for timingen kan jeg godt forstå. Timingen er håpløs, men jeg er sikker på at Glimt og Junkeren kommer til å samarbeide på en god måte.



Innrømmer utfordringer med å slippe til unggutter

Bodø/Glimts raske vei til toppen av norsk fotball og suksess i Europa har gjort det vanskeligere for unge spillere å ta veien helt opp til A-laget.

Nøkkelspillerne Patrick Berg, Fredrik André Bjørkan og Jens Petter Hauge er alle lokale produkter av Glimts akademi. Mens Håkon Evjen og Ulrik Saltnes flyttet til Bodø i ung alder for å satse på fotballen.

Det er likevel noen år siden disse spillerne slo gjennom.

Håvard Sakariassen frykter likevel ikke at Glimt har utviklet sitt siste talent.

– Det er jo et faktum at det helt sikkert var mye enklere da Glimt var i Obosligaen, enn hva det er i dag. Det føler jeg er helt naturlig, men jeg er helt overbevist om at det kommer spillere opp som vil banke på døren og slå gjennom, sier Sakariassen.

– Hvor viktig er det for Glimt å utvikle egne spillere? Jeg regner ikke med at dere har glemt det på veien, spør Jesper Mathisen:

– Vi er en klubb om har vokst veldig i løpet av noen få år. Listen for å komme seg inn på A-laget vårt er hevet betraktelig, det gir selvfølgelig noen nye utfordringer. Samtidig jobbes det godt i akademiet vårt, så jeg er helt overbevist om at vi vil produsere fremtidige Eliteserien-spillere for både Glimt og andre norske klubber.