Kompisen blir fiende: – Det han har gjort er ekstremt

Khvicha Kvaratskhelia (22) har gitt Leo Skiri Østigård (23) mye å glede seg over denne sesongen. Tirsdag blir nordmannens jobb at kameraten skal feile.

Kvaradona. Georgias George Best. Kjært barn har mange navn.

Driblefanten Khvicha Kvaratskhelia har vært i fyr og flamme for Napoli denne sesongen.

På tirsdag er 22-åringen mannen Norge må stoppe i EM-kvalifiseringen. Ingen på det norske laget kjenner Napoli-angriperen bedre enn klubbkamerat Leo Skiri Østigård.

HERJER: Khvicha Kvaratskhelia har briljert for Napoli denne sesongen. Foto: Claudio Benedetto/LiveMedia / ip

– Han er en strålende spiller og fin fyr. Det blir artig å møte ham, sier midtstopperen til TV 2.

– En av Europas beste

Den tekniske vingen, som spiller spiss for Georgia, dro fra hjemlandet til italiensk fotball før denne sesongen. Debutsesongen i støvellandet har gått over all forventning:

14 mål og 16 målgivende på 30 kamper fra kantposisjon for laget som cruiser mot Serie A-tittelen. Kvaradona og co. er også klare kvartfinale i Champions League.

– Hvis du ser på det han har gjort for Napoli i år, så er det ekstremt, både i ligaen og i Champions League. En ekte kantspiller som kan score, slå assist og gjøre alt på egenhånd, sier Østigård om angriperen.

Ståle Solbakken stemmer i.

– Kvaradona er en av Europas beste spillere nå. Det er han absolutt, sier landslagssjefen.

– Han spiller på et topp-tre lag i Europa, og er kanskje en av to av de største profilene sammen med spissen der (Victor Osimhen, journ.anm). Han har produsert i hele år og er ekstremt driblesterk.

LAGKOMPIS: Leo Skiri Østigård og Khvicha Kvaratskhelia startet begge Champions League-oppgjøret på Anfield i november i fjor. Foto: OLI SCARFF

Solbakkens Østigård-stikk

Østigård sier at det blir en tøff oppgave å stoppe Kvaratskhelia i EM-kvaliken. 23-åringen fra Åndalsnes er klar på det ikke er en enmannsjobb.

– Det er som lag man må stoppe ham. Vi må ikke gi ham rom og muligheter til å komme én mot én, slår Østigård fast.

På direkte spørsmål fra TV 2 om Solbakken har rådført seg med Østigård om hvordan Kvaratskhelia skal stoppes, svarer landslagssjefen humoristisk:

– Han har ikke klart å stoppe ham, sier han, så det har jeg ikke gjort.

Solbakken trekker på smilebåndet, tydelig fornøyd med egen kommentar. Østigård begynner også å glise når TV 2 spør om han er mannen som skal stoppe Georgia-stjernen.

– Haha, det er ikke sikkert jeg kommer hjem til Napoli om jeg tar ham for hardt!

Men stopperen forsikrer det norske folk:

– Jeg vet jo litt hvordan jeg skal stoppe fyren. Det blir ikke lett, men jeg har jo lært å kjenne ham litt, i alle fall.

